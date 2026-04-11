Șoferiță prinsă cu peste 170 km/h, pe un drum din Constanța. Oprită de polițiști, a spus că i se ard cozonacii în cuptor

O șoferiță de 35 de ani a fost depistată de polițiști circulând cu 176 km/h, pe un drum național cu limita de 50, iar motivul invocat în fața oamenilor legii este un „scenariu demn de o dramă culinară”, anunță IPJ Constanța.

Femeia a fost prinsă cu această viteză vineri seară, pe Drumul Național 38 Agigea-Negru Vodă.

„Oprită de colegii noștri de la Biroul Siguranță Rutieră Mangalia, vitezometrul s-a oprit la cifra «magică» de 176 km/h. Motivul invocat? Un scenariu demn de o dramă culinară: «Se ard cozonacii în cuptor!»”, transmite sâmbătă IPJ Constanța, într-un comunicat citat de Ziua Constanța.

Polițiștii continuă într-o notă ironică: „Acum, noi nu știm dacă aluatul era cu nucă sau cu stafide, dar știm sigur că la o asemenea viteză, riscul nu era doar să iasă cozonacul prea rumenit, ci să se transforme întreaga mașină într-o amintire”.

Femeia a fost amendată cu peste 1.800 de lei și i s-a suspendat permisul de conducere pentru 120 de zile.

„Nota de plată pentru «rețeta» vitezei? Pauză de condus de 120 de zile (suficient timp pentru a învăța toate secretele cofetăriei, dar din postura de pieton), și nota de plată: peste 1.800 de lei (echivalentul a vreo 20 de cozonaci premium, gata copți)”, precizează IPJ Constanța.

Polițiștii fac apel la șoferi ca în perioada sărbătorilor să respecte regulile de circulație.

„Dragi șoferi, cozonacul se savurează în familie, nu pe radar. Indiferent cât de tare „crește” aluatul, vă rugăm să nu lăsați și viteza să crească peste limită. Drumuri bune și sărbători liniștite tuturor! Promitem că noi rămânem la datorie, chiar dacă nouă nu ni se arde nimic în cuptor”, potrivit IPJ Constanța.