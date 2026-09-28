Soft de criminalistică digitală dezvoltat de o firmă paravan din Rusia, folosit de DNA, DIICOT și polițiile din UE. Patronii, arestați în SUA

O firmă de extragere a datelor cu sediul în SUA, acuzată că este condusă în secret din Rusia, a lucrat la proiecte finanțate de UE și și-a vândut serviciile agențiilor europene de aplicare a legii, arată documente consultate de o prestigioasă publicație de la Bruxelles.

Aceeași tehnologie folosită de poliția din țări occidentale este suspectată că a fost dezvoltată în Rusia și vândută serviciilor de securitate rusești.

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Săptămâna trecută, Departamentul de Justiție al SUA a acuzat compania Oxygen Forensics – cu sediul oficial în Virginia – că a ascuns faptul că, de fapt, era deținută și operată de ruși. Compania dezvoltă și comercializează un software performant, capabil să extragă și să analizeze informații de pe smartphone-uri și computere, un proces cunoscut sub denumirea de „criminalistică digitală” („digital forensics” – în limba engleză, n.r.).

Conform documenterlor publice analizate de Politico, Oxygen Forensics a fost utilizată în cel puțin două proiecte finanțate de Uniunea Europeană menite să îmbunătățească modul în care probele electronice sunt colectate, prelucrate și partajate în cadrul anchetelor penale.

Primul proiect, EVIDENCE (Cadrul european de schimb de date informatice pentru instanțe și probe), care a primit peste 1,9 milioane de euro din fonduri UE între 2014 și 2016, a inclus Oxygen Forensics printre companiile consultate cu privire la modul în care Europa ar putea gestiona și schimba mai eficient probele penale digitale. Astfel, compania a fost integrată într-o rețea mai amplă care includea agenția de poliție a UE Europol, agenția de cooperare judiciară Eurojust și unitatea de criminalistică digitală a Oficiului European de Luptă Antifraudă.

Al doilea proiect, INSPECTr, susținut în cadrul programului „Orizont 2020”, un program al UE de finanțare a cercetării și inovării, a fost conceput pentru a ajuta poliția europeană să centralizeze și să analizeze probele digitale colectate folosind diverse instrumente. Acesta a dezvoltat un software capabil să preia probele extrase cu ajutorul Oxygen Forensics și să faciliteze accesul și analiza acestora de către anchetatorii care utilizează alte sisteme.

Deși ambele proiecte finanțate de UE au fost lansate cu mult înainte de invazia rusă pe scară largă din Ucraina, lansată în februarie 2022, și de sancțiunile europene ulterioare, INSPECTr a continuat să funcționeze până în 2023. De asemenea, Oxygen figurează în prezent pe site-urile ambelor proiecte. Pe propriul său site, acum inactiv, Oxygen Forensics menționa Comisia Europeană drept client.

Ce spune Comisia Europeană

Un purtător de cuvânt al Comisiei a subliniat că Oxygen Forensics nu era membră a niciunui consorțiu, „și, prin urmare, nu a primit finanțare din partea Comisiei în cadrul acestor proiecte”.

Purtătorul de cuvânt, care a făcut aceste precizări sub protecția anonimatului pentru a putea discuta liber despre un subiect sensibil, a mai afirmat că proiectele finanțate de UE sunt supuse unor standarde stricte de eligibilitate și etică și că „de la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, entitățile cu sediul în Rusia nu pot participa la proiectele Orizont Europa în niciun fel”.

Legătura companiei-soră cu fostul KGB

Mai recent, după implicarea companiei în proiectele susținute de UE, produsele Oxygen au fost acreditate și achiziționate de mai multe agenții naționale de poliție din întreaga Europă, inclusiv din Germania, Spania, Italia și Polonia, conform anunțurilor din baza de date a licitațiilor UE.

Un comunicat publicat miercuri de către Departamentul de Justiție al SUA a relevat că software-ul Oxygen Forensic a fost dezvoltat și gestionat de o echipă din Rusia sub conducerea cetățeanului rus Oleg Sergeyevich Davydov, dar se pretindea că este condus de Lee Reiber, un bărbat de 55 de ani originar din Boise, Idaho.

O declarație sub jurământ depusă odată cu plângerea precizează că Oxygen Forensics a fost în contact cu Departamentul de Război al SUA (Pentagonul) și cu mai multe departamente ale Departamentului pentru Securitate Internă, inclusiv Secret Service, institutul său de formare în criminalistică digitală, Homeland Security Investigations și organismul intern de supraveghere al departamentului.

Reiber a fost arestat între timp în SUA. Davydov a fost arestat duminică pe Aeroportul Heathrow din Londra, în timp ce se pregătea să se îmbarce într-un zbor spre Istanbul, potrivit unui comunicat al Departamentului american de Justiție.

Între timp, site-ul Oxygen Forensic a fost confiscat de guvernul SUA.

Procurorii susțin că, după ce Washingtonul a impus sancțiuni împotriva Rusiei în 2022, proprietarii ruși ai Oxygen au ascuns atât faptul că dețineau compania, cât și faptul că dezvoltarea software-ului acesteia continua în Rusia. Cei cinci ruși din spatele Oxygen Forensics controlau, de asemenea, o companie-soră rusă, MKO Systems, care vindea aceeași tehnologie de bază Serviciului de Securitate al Rusiei (FSB, fostul KGB) și Ministerului de Interne de la Moscova.

Plângerea Departamentului de Justiție nu susține că software-ul Oxygen conținea cod malițios sau că societatea l-a folosit pentru a obține acces neautorizat la sistemele sau datele clienților. Anchetatorii americani au confiscat însă conturi bancare ale companiei, 57 de domenii și alte elemente de infrastructură cibernetică despre care au afirmat că au fost „utilizate în sprijinul faptelor presupuse”.

Folosit în toată Europa, inclusiv în România

Amprenta companiei Oxygen se extinde dincolo de proiectele de cercetare susținute de Executivul comunitar.

Organizația franceză de jurnalism de investigație Disclose a descoperit că software-ul Oxygen de supraveghere a fost furnizat autorităților marocane în cadrul unui program de gestionare a frontierelor pentru Maghreb, finanțat de UE. Pe lângă finanțarea achiziției software-ului, UE a finanțat și cursuri de formare susținute de angajați ai Oxygen Forensics pentru poliția marocană.

Compania a inclus printre clienții săi importante organisme europene de aplicare a legii.

În Ungaria, un document privind achizițiile publice arată că poliția maghiară a semnat, în decembrie 2024, un contract IT cu Oxygen Forensics în valoare de 10,14 milioane de forinți maghiari (27.000 de euro), valabil până în decembrie 2025.

În Italia, o notă tehnică din aprilie 2026 emisă de Parchetul din orașul Sassari din Sardinia menționează în mod explicit Oxygen Forensics printre sistemele recunoscute pe care poliția judiciară le poate utiliza pentru a extrage și analiza date de pe dispozitive mobile.

Iar în Spania, un studiu din 2026 privind analiza digitală a aplicației WhatsApp pe smartphone-urile Android și Apple a fost realizat de un inspector al Poliției Naționale acreditat de Oxygen Forensics și implicat în instruirea anchetatorilor poliției în domeniul analizei digitale.

Agențiile de aplicare a legii din România și Letonia au achiziționat, de asemenea, software-ul respectiv, chiar în luna septembrie.

Niciuna dintre agențiile naționale de poliție implicate nu a răspuns solicitărilor de a transmite un punct de vedere.

Natalia Krapiva, consilier juridic principal la grupul pentru drepturi digitale Access Now, a declarat că organizațiile societății civile au avertizat de ani de zile cu privire la proprietatea rusă și legăturile de dezvoltare ale Oxygen Forensics, aspecte care, potrivit acesteia, au fost acum confirmate de dosarul din SUA.

„Solicităm Uniunii Europene și tuturor guvernelor care utilizează aceste instrumente să le suspende și să investigheze pe deplin modul în care o companie deținută de ruși a activat timp de un deceniu în cadrul forțelor de ordine occidentale”, a adăugat ea.

DNA, DIICOT și o unitate a Armatei au cumpărat software-ul Oxygen

NewsCenter scrie luni că Direcția Națională Anticorupție (DNA), Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) și o unitate a Ministerului Apărării au achiziționat sau reînnoit în ultimele săptămâni licențe pentru Oxygen Forensic Detective, un software folosit pentru extragerea și analiza datelor din telefoane confiscate.

Potrivit datelor din SICAP, citate de NewsCenter, DNA a atribuit în august un acord-cadru în care unul dintre loturi este identificat explicit drept „Oxygen Forensics – Oxygen Forensic Detective”, prin furnizorul român Q-East Software, valoarea estimată a lotului fiind de 66.300 de lei.

DIICOT are înregistrată o reînnoire a licenței Oxygen Forensic Detective în valoare de 75.651,84 lei, valabilă pentru perioada noiembrie 2026 – noiembrie 2029.

De asemenea, UM 02499 din București, aparținând Ministerului Apărării, a cumpărat în august, contra sumei de 107.725,73 lei, o „soluție avansată de extragere a datelor din dispozitive mobile”, identificată explicit drept Oxygen Forensic Detective.

Legătura dintre achizițiile recente de software criminalistic făcute de instituțiile românești și scandalul american privind Oxygen Forensics a fost semnalată public de către jurnalistul român Marius Comper, într-o postare pe Facebook.

Dispozitiv mobil vizat de hackeri. Imagine ilustrativă. FOTO: © Roman Stavila | Dreamstime.com