Soldați pe străzile Bruxelles-ului pentru a opri violențele provocate de traficul de droguri. Ministrul belgian de Interne: „Capitala noastră este un dezastru din punct de vedere al securității”

O acțiune a poliției în cartierul Peterbos din Anderlecht, Bruxelles, miercuri, 11 iunie 2025, în cadrul unei ample operațiuni împotriva traficului de droguri. FOTO: BELGA / James Arthur Gekiere, Credit: Belga / ddp USA / Profimedia.

Ministrul belgian al Securității și Afacerilor Interne, Bernard Quintin, vrea să trimită soldați pe străzile Bruxelles-ului pentru a combate violențele tot mai grave legate de droguri, notează Politico.

„Armata are rolul de a apăra integritatea teritoriului. De obicei, soldații fac asta la granițe sau departe, în misiuni externe. Dar și războiul împotriva criminalității din droguri ține de protejarea teritoriului nostru”, a declarat Quintin într-un interviu pentru De Standaard, publicat sâmbătă.

Capitala Belgiei a fost zguduită de un val de împușcături legate de traficul de droguri. Luna trecută, procurorul din Bruxelles, Julien Moinil, a denunțat intensificarea violențelor, precizând că anul acesta au fost înregistrate 57 de atacuri armate, dintre care 20 numai pe parcursul verii.

Înaintea negocierilor bugetare, ministrul belgian al Justiției, Annelies Verlinden, solicită o finanțare suplimentară de un miliard de euro pentru ministerul său.

Bernard Quintin, originar din Bruxelles, a descris situația de securitate din orașul natal drept „catastrofală”, criticând atitudinea sfidătoare a traficanților într-un interviu acordat pentru Politico în luna mai.

Potrivit noului plan, Quintin a declarat pentru De Standaard că soldații ar urma să patruleze în echipe mixte alături de polițiști. Operațiunile lor s-ar concentra în jurul stațiilor de metrou și în anumite cartiere, precum Peterbos, în comuna Anderlecht, la sud-vest de Bruxelles.

Decizia politică privind trimiterea soldaților a fost deja luată, însă detaliile urmează să fie stabilite, a precizat Quintin, adăugând că își dorește implementarea „cât mai repede posibil”.

Cadrul legal pentru trimiterea soldaților pe străzi este pregătit, iar proiectul va fi trimis în curând Consiliului de Miniștri, a confirmat sâmbătă pe X ministrul Apărării, Theo Francken. „Capitala noastră, Bruxelles, este un dezastru din punct de vedere al securității. Trebuie să preluăm din nou controlul”, a scris acesta.

Propunerea lui Quintin face parte dintr-un plan mai amplu pentru „marile orașe”, care include, printre altele, și extinderea supravegherii video. Pe lângă regiunea Bruxelles, planul vizează și orașele Anvers, Gent, Liège, Charleroi și Mons.

Eforturile autorităților de a combate criminalitatea legată de droguri la Bruxelles au loc pe fondul unei crize politice prelungite, întrucât regiunea Bruxelles nu a reușit până acum să formeze un guvern după alegerile din iunie 2024.

David Leisterh, liderul filialei din Bruxelles a partidului liberal francofon MR al lui Quintin, a declarat sâmbătă pentru La Libre că ar putea deveni necesară organizarea de noi alegeri. La nivel național, liderul partidului, Georges-Louis Bouchez, a repetat vineri seară că Bruxelles va ajunge „inevitabil” sub controlul guvernului federal.