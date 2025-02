Solistul trupei Placebo, inculpat pentru că a numit-o pe Giorgia Meloni „nazistă”

Solistul trupei Placebo, Brian Molko, a fost inculpat luni pentru că a numit-o pe Giorgia Meloni, premierul de dreapta al Italiei, „fascistă” și „nazistă” în timpul unui concert susținut la Torino în 2023, informează Agerpres citând agenția italiană ANSA.

Ministerul italian al Justiției a dat procurorilor din Torino undă verde pentru inculparea muzicianului americano-scoțian în vârstă de 52 de ani, sub acuzația de insultă la adresa instituțiilor italiene, pe 11 iulie 2023, la Stupinigi.

Dacă acuzațiile se confirmă, solistul trupei Placebo (formație britanică de rock alternativ înființată la Londra în 1994) ar putea fi sancționat cu o amendă.

Articolul 290 din codul penal italian pedepsește cu amendă de la 1.000 la 5.000 de euro pe oricine „defăimează public Republica”, dar și Parlamentul, guvernul, consiliul constituțional, justiția sau armata.

Brian Molko a făcut comentariile pe 11 iulie în timpul festivalului „Sonic Park” de la Stupinigi, lângă Torino (nord) pe 11 iulie 2023, când a spus pe scenă în limba italiană în fața a mii de spectatori: „Giorgia Meloni, nenorocită, fascistă, rasistă…”

During the Stupinigi Sonic Park, the Placebo lead singer Brian Molko calls PM Giorgia Meloni 'racist, fascist', concluding 'fuck you'.



July 11, 2023 pic.twitter.com/eqmJLcH4Qp