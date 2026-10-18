Soluția avansată de șeful lui Dinamo pentru a umple stadioanele: „Dacă tot nu suntem în stare să schimbăm această regulă”

Andrei Nicolescu, președintele clubului Dinamo București, solicită o schimbare de abordare în programarea partidelor din SuperLigă și propune ca meciurile din weekend ale echipelor din fruntea clasamentului să fie devansate la ore mai accesibile, precum 17:00 sau 18:00.

Măsura urmărește creșterea numărului de spectatori în tribune. Totodată, Nicolescu a explicat că mutarea partidelor mai devreme ar proteja competiția internă de suprapunerea cu marile confruntări televizate din fotbalul european.

„Cred că ar trebui cumva noi, ca și cluburi, cel puțin pe sâmbătă și duminică, să evităm acest prime time. Adică echipele care sunt în prima parte a clasamentului trebuie să joace tot timpul în ora ultimă.

Ora ultimă, în perioada de iarnă, nu mai e potrivită pentru audiență la stadion. De ce să nu se joace de la ora 17:00 sâmbătă? De ce să nu joace Rapidul sau FCSB-ul sau Dinamo de la 17, de la 18?

Dacă tot nu suntem în stare să schimbăm această regulă în care depindem cumva de meciurile internaționale și ne alegem orele la care joacă echipele din România, în funcție de programul din Spania, din Italia și așa mai departe”, a declarat Nicolescu, potrivit fanatik.ro.

Asistențe modeste pe stadioanele din București

Demersul vine în urma asistențelor reduse înregistrate în etapa a 12-a pe Arena Națională și în Giulești, în ciuda fapului că Dinamo și Rapid ocupă primele două locuri în SuperLigă.

10.249 de suporteri au fost prezenți la Dinamo – FC Botoșani 2-0. Meciul s-a disputat vineri, de la ora 21:00, pe Arena Națională

au fost prezenți la Dinamo – FC Botoșani 2-0. Meciul s-a disputat vineri, de la ora 21:00, pe Arena Națională 7.328 de fani a atras la stadion confruntarea Rapid – Corvinul Hunedoara 2-0, desfășurată sâmbătă, de la ora 21:30, în Giulești

Meciul echipei giuleștene a început chiar cu o întârziere de peste cinci minute din cauză că televiziunile deținătoare de drepturi transmiteau finalul partidei Betis – Barcelona din campionatul Spaniei, încheiată după ora 21:30.