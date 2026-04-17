Soluția lui Călin Georgescu la criza politică: „guvern al reconcilierii naționale” PSD-AUR-PNL

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a susținut joi seară la Realitatea Plus necesitatea formării unui guvern de coaliție între ceea ce consideră în opinia sa principalele forțe politice, PSD, AUR și PNL, pentru a scoate România din actuala criză economică și politică.

„România, aflată într-o situație economică foarte grea, are nevoie în cel mai scurt timp de un Guvern de reconciliere națională. Asta înseamnă că partidele, cel puțin primele trei, pe care poporul român le-a votat, indiferent de ce se întâmplă astăzi. Este nevoie ca toată lumea să își dea mâna pentru un deziderat comun”, a declarat Georgescu.

EL a subliniat că nu este momentul „să mai judecăm ce a fost” invocând un moment „foarte critic” pe plan internațional. „Vor dispărea țări și popoare dacă nu ești atent”.

„Indiferent de ce părere avem sau nu avem față de PSD, îl iau pe cel mai mare, fiecare a făcut câte puțin bine, la un moment dat, primarii lor sunt botezați ortodocși, iar în balanța lui Dumnezeu atârnă și acest «puțin bine», indiferent cum ai da-o. La fel partidul AUR. Este un partid tânăr, nu a fost la putere, nu poți să confuzezi spunând că n-a făcut bine. George Simion s-a luptat pentru suveranism, iar acest lucru trebuie apreciat. Al treilea este PNL, un actor important istoric”, a spus Georgescu.

Fostul candidat la prezidențiale a subliniat că cele trei partide „în ordinea aleasă de poporul român” pot contribui la „refacerea morală și economică” a României „într-un moment de criză”.

Întrebat de moderatorul Ion Cristoiu de ce o coaliție fără USR și UDMR, Georgescu a precizat că este nevoie de o alianțe formată din cele trei partide politice cele mai votate de români.

Georgescu a mai afirmat că certurile din cadrul coaliției de guvernare vin pe fondul situației economice.

„Partidele de acest gen se rup pentru că nu au o soluție economică. Fisura dintre PNL și PSD vine din zona economică: lumea o duce rău pentru că economia nu funcționează.”, a mai spus Georgescu.