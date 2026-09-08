Soluția lui Kelemen Hunor pentru viitorul guvern. Ce garanții a primit de la Sorin Grindeanu

Președintele UDMR Kelemen Hunor s-a întâlnit, marți, la Parlament, cu liderul PSD Sorin Grindeau pentru a discuta soluțiile pentru instalarea unui nou guvern. Liderul Uniunii a spus că Grindeanu l-a asigurat că PSD nu va forma un guvern împreună cu AUR.

„Nu am discutat de Luca Niculescu, pentru că nu există o desemnare. Am discutat despre ce majorități posibile sau imposibile pot fi create”, a spus Kelemen Hunor, după convorbirea avută cu Grindeanu.

Președintele UDMR crede că este nevoie ca partidele din fosta coaliție sau măcar PSD, PNL și UDMR să asigure voturile necesare instalării viitorului guvern.

„Indiferent care va fi decizia președintelui Dan, să existe un vot de învestire din partea fostei coaliții sau măcar din partea PNL, PSD și UDMR. După ce guvernul este învestit, fiecare să-și vadă de treabă, fie că este în opoziție, fie în guvern”, a explicat Kelemen.

Acesta crede că este posibil și un acord privind configurația generală a bugetului pe anul viitor, precum și despre adoptarea Legii salarizării înaintea bugetului.

„Asta este abordarea mea. Este nevoie de o discuție între lideri să vedem dacă se poate găsi o astfel de majoritate de investire a unui guvern. Altfel, vom avea majorități conjuncturale pe chestiuni politice. Tot AUR va juca pe teren, iar ceilalți vor intra pe rând de pe banca de rezervă. AUR va fi jucătorul, va crește în continuare”, a avertizat președintele UDMR.

Întrebat dacă ia în calcul posibilitatea ca PSD să facă o alianță de guvernământ împreună cu AUR, Keleme a răspuns: „Nu va face. Așa mi-a zis.”