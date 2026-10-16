Soluția pentru atacul FCSB: „Are calitate, promite mult!”

Fostul internațional Bogdan Stancu consideră că Gigi Becali, patronul clubului FCSB, ar trebui să renunțe la căutarea unui atacant pe piața transferurilor și să mizeze pe Alexandru Stoian.

Vârful în vârstă de 18 ani s-a remarcat în etapa a 11-a din Superliga, când a decis partida împotriva formației Oțelul Galați, scor 1-0.

Stoian a înscris la debutul antrenorului Laurențiu Reghecampf, în minutul 65, la doar opt minute de la introducerea sa în joc, în locul lui Arnold Garita.

„E clar că este o problemă în ofensivă, însă jocul FCSB-ului nu a convins în ultima perioadă. Au fost multe greșeli și în defensivă, iar la mijlocul terenului au părut destul de lenți. Nu ajung multe mingi în fața porții. Dar, ușor, usor, echipa o să arate o altă față, sunt convins de asta.

Din punctul meu de vedere, da, îl văd număr 9 pe Alexandru Stoian. Are calitate, trebuie, totuși, răbdare cu el. Este un jucător tânăr, care promite mult”, a declarat Stancu, potrivit digisport.ro.

În acest sezon, Stoian a adunat zece apariții și două goluri în SuperLiga. În schimb, Garita nu a înscris niciun gol în cele șapte partide disputate pentru roș-albaștri.