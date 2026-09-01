Șomajul „scade” în iulie, dar toate datele inițiale din 2026 au fost apoi revizuite. Ce nu arată deloc rata șomajului și ce urmează

Rata șomajului ajustată sezonier a coborât la 6,4% în iulie 2026, cu 0,4 puncte procentuale sub nivelul din iunie, potrivit datelor publicate marți de Institutul Național de Statistică. Numărul de someri a scăzut de la 555.500 la 526.800 de persoane – dar a rămas cu peste 42.000 de persoane deasupra nivelului din iulie 2025.

E prima citire lunară clar pozitivă după un an în care indicatorul aproape că nu a mai coborât. Problema e că, în 2026, „prima vedere” s-a dovedit de fiecare dată înșelătoare.

Seria ajustată sezonier a INS se revizuiește lună de lună, iar în 2026 revizuirile au mers într-o singură direcție: în sus, și nu cu cifre neglijabile. În aprilie, când rata pentru februarie era raportată ca „stabilă la 6,0%”, numărul de șomeri pentru acea lună era estimat la 494.700 de persoane, iar cel din ianuarie la 490.500. Datele finale de acum arată altceva: 515.900 de someri în februarie, 520.200 în ianuarie – cu 21.000, respectiv aproape 30.000 de persoane mai mult, iar rata reală pentru ambele luni a ieșit la 6,3%, nu 6,0%.

Tiparul s-a repetat cu date mai proaspete.

La finalul lunii iulie, comunicatul pentru iunie arăta o rată de 6,3% și puțin peste 512.000 de someri. Cifrele revizuite acum plasează iunie la 6,8% și 555.500 de someri – o diferență de peste 43.000 de persoane și jumătate de punct procentual, apărută în doar o lună de la publicarea inițială.

Luna mai a suferit o corecție similară, de la o citire implicită de circa 6,4% la 6,7% revizuit. Cu alte cuvinte: „scăderea” de 0,4 puncte din iulie se măsoară față de un iunie care, atunci când a fost anunțat pentru prima dată, arăta cu jumătate de punct mai bine decât se dovedește acum că a fost. Cifra provizorie de 6,4% pentru iulie merită citită cu aceeași rezervă – următoarea revizuire, în octombrie, va spune dacă a rezistat.

Platoul urcă un etaj

Analiza din 30 iulie despre „noua normalitate” a pieței muncii românești argumenta că țara nu se mai întoarce la nivelul de acum doi ani (5,2–5,4%). Ci s-a instalat pe un platou mai înalt, undeva între 6,1% și 6,5%, susținut de trei presiuni simultane: ajustarea fiscală, o economie stagnantă și disponibilizări în industrie.

Revizuirile din mai și iunie mută, practic, plafonul superior al acelui platou. Dacă lunile de vârf ale verii se așază, după corecții, la 6,7-6,8%, banda relevantă nu mai e 6,1-6,5%, ci mai aproape de 6,4-6,8%. Cele trei presiuni identificate atunci nu doar că nu s-au atenuat, ci par să fi lovit mai tare decât arătau datele disponibile la momentul respectiv.

Tinerii, acolo unde platoul devine pantă

Dacă rata generală descrie un platou care se tot mută, rata șomajului în rândul tinerilor (15–24 ani) descrie o linie aproape dreaptă, ascendentă. Trimestrul aprilie–iunie 2024 stătea la 23,2%. Un an mai târziu, în trimestrul octombrie–decembrie 2025, ajunsese la 28,2%. Trimestrul ianuarie–martie 2026 a adus a treia lună consecutivă la 28,8%.

Cel mai recent, pentru aprilie-iunie 2026, comunicatul arată 30,8% – aproape unul din trei tineri activi pe piața muncii, fără loc de muncă. Spre deosebire de rata generală, care oscilează în funcție de ciclul economic și de revizuiri, indicatorul de la tineri nu a coborât nicio dată în ultimii doi ani.

Cauzele sunt deja documentate: subfinanțarea cronică a educației timpurii (România alocă 2,9% din PIB pentru educație, sub media europeană de 4,7%, cu cheltuiala per elev în primar la o treime din nivelul Bulgariei), o rată NEET de aproape 20% – cea mai mare din UE, concentrată în proporție de 63% în patru regiuni (Sud-Est, Nord-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia) – și o pondere a absolvenților de studii superioare de doar 17,3%, cea mai mică din UE alături de Italia.

Niciunul dintre acești factori structurali nu se mișcă lună de lună. De aceea, spre deosebire de rata generală, cea a tinerilor nu are nevoie de nicio revizuire ca să spună o poveste consecventă.

Convergența de gen care nu a supraviețuit revizuirii

Comunicatul INS pentru iunie a fost citit, la momentul publicării, ca un semnal potențial structural: pentru prima dată în serie, rata șomajului era identică la bărbați și la femei, 6,3% fiecare.

Datele revizuite arată însă altceva – 6,6% la bărbați, 7,1% la femei, un decalaj de 0,5 puncte, printre cele mai mari din acest an. Iulie confirmă revenirea la pattern: 6,2% la bărbați, 6,7% la femei. „Convergența” din iunie nu a fost o schimbare structurală. A fost, cel mai probabil, un artefact al datelor provizorii.

Se lărgește și baza, nu doar coada distribuției

Un alt indiciu că presiunea nu mai vine doar dinspre tineri: ponderea grupei de adulți (25-74 ani) în totalul șomerilor a crescut constant – de la 71,6% în februarie, la 72,2% în iunie (citire provizorie) și la 76,4% în iulie. Rata în această categorie a urcat, la rândul ei, la 5,2% (5,0% bărbați, 5,5% femei), peste nivelul de circa 4,6-4,9% de la începutul anului.

E consistent cu ideea că disponibilizările din industrie, invocate deja ca una dintre cele trei presiuni structurale, ajung acum și la segmentul de vârstă activă considerat, în mod normal, aproape de „șomajul natural”.

Ce nu arată deloc rata șomajului

Definiția BIM numără doar persoanele care caută activ un loc de muncă. Rata de ocupare pentru populația 20–64 de ani stă în jurul a 69,4% – adică aproape 3 din 10 români în vârstă activă nu lucrează, nu apar la „someri”, dar nici nu contribuie la economie.

Rata NEET, cea mai ridicată din UE, descrie același fenomen din altă parte: o parte semnificativă a generației tinere a ieșit pur și simplu din statistică, fără să fi trecut prin coloana „șomer”. Cifra de 6,4% din iulie, oricât de solidă ar părea în final, nu include acest rezervor.

Ce urmează

Contextul macro nu contrazice acest tablou. România a intrat în recesiune tehnică la finalul lui 2025 și începutul lui 2026, iar trimestrul al doilea a adus stagnare, nu revenire – PIB practic neschimbat față de trimestrul I, încă sub nivelul din T2 2025.

Pentru BNR, semnalul rămâne ambivalent: o piață a muncii mai slabă reduce presiunea salarială asupra inflației. Dar dacă platoul confirmat de revizuiri e cu adevărat cel de 6,4-6,8%, mesajul nu mai e despre o răcire administrată, ci despre o economie care performează sub așteptări chiar și față de propriile ei estimări provizorii.

Testul real pentru cifra de 6,4% din iulie nu vine luna aceasta. Vine peste trei luni, la următoarea revizuire – când vom afla dacă a fost într-adevăr 6,4% sau ceva mai aproape de 6,8%.