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Târg de job-uri, fotografie ilustrativă / LCV / Shutterstock. Colaj: Ion Mateș / HotNews
Opinii /

Șomajul și ocuparea locurilor de muncă cresc în același timp. România are însă o problemă mult mai mare

Editor coordonator (finanțe-bănci)

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Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost, în al doilea trimestru al anului, de 62,7%, în foarte ușoară creștere față de primul trimestru, potrivit datelor anunțate luni de Statistică. Asta înseamnă că din 100 de români în vârstă de muncă, 63 aveau un job, iar restul nu lucrează. Sunt elevi, studenți, pensionari anticipat, casnici. 

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Rata de ocupare a fost mult mai mare în rândul bărbaților – 70,9%, faţă de 54,3% la femei – şi în mediul urban  – 69,0%, faţă de 56,1% în mediul rural. 