SONDAJ: AUR este pe primul loc în intenția de vot, dar un alt partid crește semnificativ / Câți români vor anticipate

Lunile de criză politică au consolidat poziția de lider a AUR în intenția de vot, partidul lui George Simion fiind creditat la începutul lui iulie cu 36,4 la sută față de 35,8 la sută în luna aprilie, potrivit unui sondaj al Agenției de Rating Politic, dat publicității miercuri.

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, al doilea partid în preferințele alegătorilor este PNL, care este indicat de 22,4% dintre respondenți. Partidul condus de Ilie Bolojan, înregistrează și cea mai mare creștere, cu peste opt procente, în opțiunile de vot față de luna aprilie când era indicat de 14,2% dintre participanții la sondaj.

Sondajul realizat de Agenția de Rating Politic a fost efectuat în perioada 30 iunie- 3 iulie, telefonic și online, pe un eșantion de 1.774 de persoane. Eroare statistică la nivel național este de 2,8 la sută.

PSD a căzut pe locul trei

PSD este, potrivit sondajului, al treilea în intențiile de vot cu 17,9 la sută în iulie față de 17,2 la sută în aprilie, când era pe locul doi. USR este favoritul a 10,5 la sută dintre respondenți față de 11,2 la sută în urmă cu trei luni. UDMR este creditat cu 4,9 la sută.

Totodată partidele S.O.S România și POT nu ar mai obține numărul necesar de voturi pentru a trece pragul de 5 la sută pentru a intra în Parlament, arată sondajul. SOS este indicat de 2,9 la sută dintre respondenți, iar POT de 1,3 la sută, în scădere de la 6 la sută, respectiv 3,3 la sută în aprilie.

Anticipatele, prima opțiune pentru ieșirea din criză

33,2 la sută dintre respondenții la sondaj consideră că cea mai bună soluție pentru ieșirea din actuala criză politică sunt alegerile anticipate.

Refacerea Coaliției PSD-PNL-USR-UDMR este indicată de 11,4 la sută, iar un guvern tehnocrat de 11,3 la sută.

Un guvern AUR-PSD este văzut de 6,8 la sută dintre cei chestionați, în vreme ce rotativa este considerată o soluție de 5,7 la sută.

Susținerea AUR pentru un guvern minoritar în jurul PNL sau PSD este văzută drept soluție pentru ieșirea din criză de 4 la sută, respectiv 3,7 la sută dintre participanții la sondaj.

De asemenea, niciuna dintre propunerile de premier făcute până acum nu este considerată potrivită de 56,1 la sută dintre cei chestionati.

Sorin Grindeanu este indicat de 11,5 la sută, iar Siegrfied Mureșan de 8,7 la sută.