SONDAJ: Coaliția Bolojan, la un pas de colaps. Unul din cinci români îi dă doar câteva luni, restul îl consideră deja istorie

Ilie Bolojan, în timpul unei conferințe de presă, la Palatul Victoria din București, 29 iulie 2025. Inquam Photos / George Călin

Românii resimt un stres social și politic ridicat, conform unui sondaj realizat de Agenția de Rating Politic (ARP), fondată de analistul politic Cristian Andrei. Datele arată că 39,2% dintre cetățeni consideră că sistemul politic trebuie înlocuit complet, iar 70,5% văd o direcție greșită a țării.

Studiul ARP face parte din barometrul de opinie dedicat crizelor din coaliție și contextului războiului din Iran. Acesta a fost realizat în perioada 1-10 aprilie 2026, pe un eșantion reprezentativ de 1.187 de persoane, având o eroare statistică de 2,8%.

Concluziile raportului indică faptul că România se află într-un punct de stres social și politic asemănător cu momentul 2024-2025. Barometrul arată o preocupare majoră față de prețuri și nemulțumire față de direcția generală a țării. De asemenea, sondajul indică că majoritatea românilor se tem de impactul războiului din Iran asupra prețurilor și de o criză a carburanților, mai mult decât de extinderea conflictului.

Ce cred românii despre viitorul Guvernului Bolojan

Viitorul coaliției de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR, condusă de premierul Ilie Bolojan, împarte opiniile în mod egal: 21,2% dintre români cred că aceasta va rezista până în aprilie 2027, în timp ce 21% prevăd destrămarea în câteva luni. Alte 10,5% dintre răspunsuri indică o destrămare în câteva săptămâni, iar 16% consideră guvernul ca fiind deja desființat.

Așteptările variază în funcție de opțiunile politice: votanții PNL, USR și UDMR sunt mai optimiști față de viitorul coaliției, în timp ce susținătorii AUR și SOS anticipează o destrămare rapidă. Votanții PSD sunt mai indeciși pe acest subiect.

În privința scandalurilor din coaliție, 26,9% dintre respondenți consideră că toți partenerii sunt responsabili în mod egal. Topul indică apoi PSD (20,1%) și pe premierul Ilie Bolojan (18%) drept principalii vinovați, aceștia fiind urmați de președintele Nicușor Dan (5%), USR (4,1%), PNL (1,8%) și UDMR (0,6%).

De asemenea, datele arată că votanții AUR, SOS și PSD, alături de persoanele din mediul rural și cele cu educație medie, consideră într-o măsură mai mare că România merge într-o direcție greșită.

Impactul războiului din Iran

Referitor la decizia de a găzdui echipamente și militari SUA în contextul războiului din Iran, 18,7% dintre români susțin măsura, în timp ce 32,2% sunt împotrivă. Un segment de 35,7% declară că nu are o opinie formată pe acest subiect.

Susținerea cea mai mare pentru această decizie vine de la votanții PNL și USR. La polul opus, votanții AUR, SOS și UDMR se declară cel mai mult împotrivă, în timp ce electoratul PSD este în mare parte indecis pe acest subiect.

Deși principala temere este legată de prețuri, 18,3% dintre cetățeni se tem că România va fi atrasă în conflict. Alte motive de îngrijorare includ posibilitatea ca războiul să ajungă în Europa (7,6%), prăbușirea ordinii globale (6,1%) și creșterea terorismului (4,8%).

Pe plan economic, 52% dintre respondenți afirmă că au fost afectați „foarte mult” de creșterea prețurilor la carburanți. În acest context, 68,1% dintre români au declarat că vor cumpăra mai puține produse pentru masa de Paște în urma scumpirilor.