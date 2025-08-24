Sondaj CURS în București: Nicușor Dan deschide topul politicienilor cu cea mai bună imagine, deși 53% din bucureșteni au o părere proastă despre el / Care este cel mai nepopular politician

Actualul președinte al României conduce în topul popularităţii în București și are o cotă de 43%, conform unui sondaj CURS realizat în Capitală, care arată însă că 53% dintre cei chestionaţi au o părere proastă sau proastă despre el.

Sondajul CURS, institut de sondare deținut de Iosif Buble, a fost realizat în perioada 12 – 22 august, pe un eşantion de 1.100 de persoane din Bucureşti. Datele au fost culese faţă în faţă, la domiciliul respondenţilor. Marja maximă de eroare este +/- 3%, la un nivel de încredere de 95%.

După Nicuşor Dan, în topul popularităţii se află primarul PSD al Sectorului 4 Daniel Băluţă. 30% dintre bucureșteni au o părere bună despre el, iar 65% au o părere proastă.

Pe poziţia a treia se află, la egalitate, fostul primar Cristian Popescu Piedone şi liderul AUR, George Simion. 27% dintre bucureștenii care au răspuns la acest sondaj au o părere bună despre cei doi politicieni. Însă 66% au o părere proastă despre Cristian Popescu Piedone, iar 70% au o părere proastă despre Simion.

Ciprian Ciucu, Vlad Popescu Piedone şi Robert Negoiţă au o cotă de 25%, însă 65% dintre respondenți au spus că au o părere proastă despre ei.

Ilie Bolojan, cel mai nepopular politician

Premierul Ilie Bolojan este politicianul despre care 76% dintre bucureștenii chestionați au spus că au o părere foarte proastă/proastă, fiind cel mai mare scor. 20% dintre respondenți au sus că au o părere foarte bună/bună despre actualul șef al Guvernului și al PNL.

El este urmat de Diana Șoșoacă, despre care 75% dintre cei chestionați au spus că au o părere foarte proastă/proastă, şi de Kelemen Hunor, cu 74%.