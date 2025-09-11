SONDAJ INSCOP. AUR continuă să crească puternic în opțiunile de vot. Și PSD adună mai multe voturi

Partidul condus de George Simion își continuă ascensiunea în opțiunile românilor, arată datele unui sondaj INSCOP Research realizat în perioada în perioada 1 – 9 septembrie 2025.

Potrivit studiului, AUR este cotat cu 40.8% din voturi, urmat de PSD, cu 17.9% și de PNL, cu 15.2%. Celelalte două partide din Coaliție – USR și UDMR – sunt cotate cu 12.8%, respectiv 4.0%. POT are 3.3%, iar SOS – 2.8%.

Cu aceste calcule, raportul Putere vs. Opoziție este de 49.9% vs. 46.9%.

AUR și PSD sunt în creștere

Față de lunile precedente, AUR este în creștere, cu 2.7% în plus față de mai și 40.5%, față de iunie. Și PSD e în creștere față de lunile precedente, a ajuns la 17.9, cu aproape 4 procente mai mult față de iunie. PNL în schimb a pierdut 2 procente față de iunie, în timp ce USR pierde puțin, 0.3%.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1103 de persoane, cu o eroare maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.