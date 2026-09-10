SONDAJ INSCOP: AUR rămâne favorit în intenția de vot. Schimbare pe locul 2, după patru luni de criză

După patru luni de criză politică, AUR rămâne favorit în intențiile de vot, la distanță de peste 20 de procente de următorul clasat, potrivit ultimului sondaj INSCOP, dat publicității joi. PNL este detronat de pe locul al doilea pe care se clasa în mai, după ce guvernul Bolojan a fost demis.

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 39,7 la sută dintre respondenți ar vota cu AUR., în creștere cu aproape un procent față de luna mai (38,2 la sută).

Pe locul al doilea în preferințe este PSD cu 18,7 la sută. Social-democrații erau în luna mai, după moțiune pe locul al treilea, în urma PNL, cu 17,8 la sută.

Liberalii au scăzut în intenția de vot față de acum patru luni, potrivit măsurătorii INSCOP: PNL este creditat cu 16,3 la sută, față de 20,3 la sută în luna mai.

Pe al patrulea loc în clasament este USR, și el în ușoară scădere față de momentul moțiunii de cenzură. În septembrie, USR este cotat cu 9 la sută, față de 10 la sută în mai.

UDMR este în ușoară creștere, de la 5 la sută la 5,5 la sută.

SOS și POT, sub pragul electoral

Dintre partidele parlamentare, SOS rămâne la jumătatea pragului electoral, fiind creditat în septembrie cu 2,7 la sută, față de 2,9 la sută în mai.

POT este indicat de 2,7 la sută dintre respondenți, în ușoară creștere față de luna mai când era cotat cu 1,9 la sută.

SENS, în creștere

Sub pragul parlamentar în acest moment, SENS înregistrează și el o creștere față de luna mai. Ultimele date plasează SENS la 4,1 la sută față de 2,5 la sută în urmă cu patru luni.

Procentele rezultă din răspunsurile celor care au indicat un partid, din total eșantion.

PNL, pe locul doi în opțiunile electoratului mobilizat

În cazul electoratului care spune că merge sigur la vot, AUR rămâne pe primul loc cu 40,2 la sută.

Pe locul doi este PNL, cu 17,2 la sută, urmat de PSD cu 16,4 la sută.

USR este indicat de 11,4 la sută dintre respondenții care spun că merg sigur la vot.

56,7 la sută dintre respondenți au declarat că vin sigur la vot.

Ștefureac: Liberalii revin la procentele dinainte de moțiune

Directorul INSCOP, Remus Ștefureac, afirmă că „prelungirea excesivă a crizei politice, cu toate costurile de economice, sociale și de imagine, tinde să aplatizeze scorurile electorale ale partidelor care au compus fosta coaliție de guvernare, nicunul nedepășind pragul de 20%”.

„Dacă imediat după moțiunea de cenzură, PNL a înregistrat un salt electoral important, cele 4 luni de guvern interimar au erodat capitalul electoral acumulat în acel context de liberali care au revenit la procentele de dinainte de moțiunea de cenzură. PSD și USR se stabilizează, cu foarte ușoare recuperări de alegători mai ales în zona votanților mobilizați, iar AUR se menține în jurul procentului de 40%.”, a precizat Ștefureac.

Sondajul INSCOP a fost realizat în perioada 1 – 7 septembrie 2026. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului fiind de 1.100 de persoane. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.