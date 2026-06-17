Sondaj nemilos pentru Zelenski: Ce se așteaptă cei mai mulți ucraineni, după război

Peste două treimi (67%) dintre ucraineni se așteaptă ca președintele Volodimir Zelenski să fie înlocuit după încheierea războiului cu Rusia, potrivit unui sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS), publicat miercuri, scrie The Kyiv Independent.

Procentul reprezintă o creștere semnificativă față de 2023, când doar 23% dintre respondenți împărtășeau această opinie. Pe măsură ce președinția lui Zelenski intră în al șaptelea an, această opinie reflectă o dorință mai amplă a publicului de schimbare, nu doar la nivelul președinției, ci și în celelalte ramuri ale guvernului, notează publicația citată.

În același timp, mai multe sondaje au arătat în mod constant că majoritatea ucrainienilor se opun organizării de alegeri până la încetarea ostilităților.

Respondenții au fost întrebați dacă ei consideră că Ucraina are nevoie de o reorganizare și de înlocuirea guvernului central, inclusiv a președintelui, a cabinetului și a parlamentului, după război, pentru reclădirea țării.

Numărul ucrainienilor care se așteaptă la o reorganizare, cel puțin la un anumit nivel al autorităților centrale, a crescut la 88%, față de 73% în 2023, arată noul sondaj.

Printre cei care au încredere deplină în Zelenski, dar se așteaptă totuși ca acesta să fie înlocuit după război, procentul se situează la 33%, potrivit cercetării sociologice. Procentul crește la 68% în rândul celor care tind să aibă încredere în el și la 97% în rândul celor care nu au deloc încredere în el, mai indică sondajul.

Cercetarea a arătat, de asemenea, că proporția ucrainienilor care consideră justificată intervenția președintelui în activitatea parlamentului și a guvernului a scăzut la 52% începând cu 2022.

Aproximativ 83% dintre ucraineni susțin o reorganizare a parlamentului după război, față de 69% anterior, în timp ce 74% susțin o reorganizare a guvernului, comparativ cu 47% în 2023.

„Președintele se bucură de încrederea și sprijinul ucrainienilor în chestiuni legate de apărarea națională, iar pentru majoritate, el ar trebui să rămână în funcție până la sfârșitul războiului. Cu toate acestea, această încredere și acest sprijin nu sunt necondiționate, ci mai degrabă moderate”, a declarat directorul KIIS, Anton Hrushetskyi.

„Este vorba de o cerere mult mai amplă de reînnoire a elitelor și de dorința de a vedea persoane noi în parlament, în guvern și în alte organe ale puterii”, a precizat el.

Un sondaj recent realizat de KIIS a arătat că 61% dintre ucraineni au încredere în Zelenski, un nivel care a rămas stabil în ciuda evoluțiilor recente din cadrul celui mai mare scandal de corupție din mandatul său.

O altă cercetare, din luna mai, a indicat că doar 28% dintre respondenți doresc ca Zelenski să rămână președinte după încheierea războiului, în timp ce 16% consideră că acesta poate rămâne în politică, dar într-o altă funcție.