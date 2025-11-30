Sondaj pentru alegerile din București: Cursa este extrem de strânsă și rămâne imprevizibilă până la final. Victoria se poate obține cu sub 25% din voturi

Cu doar o săptămână înainte ca bucureștenii să meargă la urne, un sondaj de opinie arată o cursă deschisă în care toți candidații relevanți se află într-un interval de 4-5 procente. Clasamentul încă se poate schimba întrucât 13,5% din cei care merg sigur la vot spun că nu s-au hotărât pe cine votează, potrivit sondajului Agenției de Rating Politic (ARP), fondată de analistul politic Cristian Andrei.

ARP spune a decis să nu publice rezultatele „din respect pentru campanie și competiție”, dar precizează că estimarea este una foarte strânsă: primii candidați sunt foarte apropiați, toți cei relevanți într-un interval de 4-5 procente. Prezența estimată este de 60%.

Sondajul a fost realizat de Agenția de Rating Politic, în perioada 19-25 noiembrie, pe un eșantiont de 1.155 de respondeți. El are o eroare statistică de 2,9%.

Cursa electorală de la București este extrem de strânsă și rămâne imprevizibilă până la final. Nivelul de indecizie este ridicat, inclusiv în rândul celor care declară că au deja o opțiune, potrivit sondajului ARP.

Dintre cei care spun că vor merge la vot, 13,5% sunt încă fără opțiune, și, în aceste condiții, scrutinul poate fi câștigat cu aproximativ 25% din voturi, la o prezență estimată la 44–45% — adică în jur de 200.000 de voturi, explică ARP.

Întrebați cât de probabil este că să meargă la vot pe 7 decembrie la alegerile pentru primarul Bucureștiului, 8,3% din respondeți au răspuns „deloc probabil”, în timp ce, la polul opus cu „foarte probabil”, au răspuns 60,4%.

Dintre totalul celor intervievați, 38,6% au spus că „știu deja cu cine votează și sunt foarte hotărâți”, în timp ce 27,2% au spus că au o preferință, dar se mai gândesc, 18,1% încă nu s-au hotârât cu cine vor vota, 9,5% nu vor merge la vot, iar 6,6% nu știu.

Susținătorii lui Alexandrescu și Băluță, fermi pe votul lor

Sondajul arată că 74,3% din cei care au menționat-o pe Anca Alexandrescu „sunteți foarte hotărâți” că această opțiune este cea finală, în timp ce 70,5% din votanții lui Daniel Băluță sunt fermi pe votul lor. 58,5% dintre votanți lui Ciprian Cicu sunt hotărâți la vot, în timp ce 47,1% din votanții Anei Ciceală sunt foarte hotărâți. Votanții lui Cătălin Drulă sunt în proporție de 30,4% hotărâți de votul lor.

La întrebarea „Aveți o preferință cu cine veți vota, dar vă mai gândiți”, 60,2% din votanții lui Cătălin Drulă au răspuns afirmativ, 47,1% din cei ai lui Ana Ciceală, 38,0% din votanții lui Ciprian Ciucu, 22,8% din cei ai lui Băluță și 22,8% din votanții Ancăi Alexandrescu.

Cum votează alegătorii candidaților la primărie de anul trecut, din 2024 – la alegerile din 7 decembrie 2025?

Alegătorii de anul trecut ai Gabrielei Firea o aleg pe Anca Alexandrescu în preferința de vot din acest an cu 41,7%. Alexandrescu e urmată de Băluță, cu 34,7%. Cel mai mic procent se duce la Cătălin Drulă: 0,7%.

50,9% din alegătorii lui Sebastian Burduja din anul 2024 vor să îl voteze pe Cătălin Drulă, în timp ce doar 1,8% o vor pe Anca Alexandrescu.

Dintre alegătorii intervievați în sondaj și care l-au votat anul trecut pe Nicușor Dan la Primăria Capitalei, 28,8% au spus că îl vor vota pe Cătălin Drulă, iar 28,5% pe Ciprian Ciucu. Ana Ciceală a obținut aici un scor mai mic decât Anca Alexandrescu, 5,0%, respectiv 7,2%.