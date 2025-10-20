Sondaj: Peste 75% dintre români cred că norocul e important în viață. Ce cred despre superstiții

Românii au fost întrebați într-un sondaj realizat de INSCOP Research dacă consideră că norocul este important în viață mai ales. Mai multe de 75% dintre ei cred că da, iar peste jumătate spun că au avut o întâmplare în viață din care au observat că o superstiție s-a adeverit.

Sondajul INSCOP a fost realizat în perioada 6-10 octombrie 2025 prin interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice). Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.

Potrivit INSCOP, 75.3% dintre respondenți cred că norocul este important în viață, pe când 21.4% sunt de părerea contrarie.

Sondajul INSCOP, cu tema „România între magie și ezoterie”, a măsurat convingerile românilor și în funcție de preferințele de vot.

Astfel, consideră că norocul este important în viață mai ales: votanții PSD, bărbații, locuitorii din București. Nu cred că norocul este important în special: votanții USR, locuitorii din urbanul mic.

De asemenea, 30.9% dintre cei intervievați spun că au un număr norocos sau preferat, pe când 68.5% nu au unul.

Au un număr norocos sau preferat în special: votanții AUR, tinerii sub 30 de ani, locuitorii din București. Nu au un astfel de număr mai ales: votanții USR, persoanele de peste 60 de ani, angajații la stat.

Câți români cred în superstiții

Pe de altă parte, 41.6% dintre cei intervievați spun că au avut o întâmplare în viață din care au observat că o superstiție s-a adeverit, în timp ce 55.5% spun că nu.

Au avut o întâmplare în viață din care au observat că o superstiție s-a adeverit mai ales: votanții PSD, tinerii sub 30 de ani și cei între 45 și 59 de ani, persoanele cu educație primară, locuitorii din București. Nu au avut o astfel de întâmplare în special: votanții USR, persoanele de peste 60 de ani.

31.1% dintre români sunt de părere că este cel mai bine să ții cont de superstiții în sănătate, 9.9% în dragoste/relații, 9.3% în carieră/obținerea unui loc de muncă, 8.7% în deciziile zilnice, nu un domeniu anume, 7.7% în bani, iar 3.9% în examene, interviuri, concursuri.

Superstițiile de care românii țin cont

15.8% dintre români cred că dacă o pisică neagră le taie calea, le va aduce ghinion. 82.7% nu cred în această superstiție.

În ceea ce privește trecerea pe sub scară, 3.7% dintre respondenți cred că dacă trec pe sub o scară, le va aduce ghinion, pe când 91.6% nu cred această superstiție.

Pentru întoarcerea din drum, 22.3% dintre participanții la sondaj cred că dacă se întorc din drum, le va aduce ghinion. 76.4% nu sunt de acord.

La persoane considerate „vrăjitoare” sau „descântătoare”, 6.4% dintre români spun că au apelat la ele, în timp ce 93.5% spun că nu au făcut acest lucru niciodată.

Au apelat la persoane considerate „vrăjitoare” sau „descântătoare” în special: votanții PSD, persoanele cu educație primară. Nu au apelat la astfel de persoane mai ales: votanții USR, locuitorii din București.