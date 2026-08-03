Sony se apără după ce a anunțat sfârșitul unei ere pentru PlayStation: „Am dedicat mult timp acestei decizii”

Sony avansează „cu prudență” cu planurile de a înceta producția de discuri pentru jocurile PlayStationdin ianuarie 2028, a declarat Lin Tao, directoarea financiară a companiei japoneze, citat de Ars Technica.

Tao a spus în cadrul unei conferințe cu investitorii privind rezultatele financiare ale Sony că există „diverse motive” pentru decizia luată, cel mai important fiind faptul că „digitalizarea [conținutului], în ansamblu, a progresat”.

„Când ne gândim la viitor, am dedicat mult timp și multă reflecție acestei decizii, am analizat-o cu prudență și am ajuns la această concluzie. Și vom merge mai departe cu ea, tot cu prudență”, a subliniat Tao.

De ce a stârnit îngrijorări anunțul Sony privind viitorul PlayStation

Anunțul făcut de compania japoneză privind renunțarea la discurile fizice a stârnit reacții negative din partea jucătorilor și a unor nume importante din industria jocurilor video, care pun sub semnul întrebării un viitor în care nu vor mai deține efectiv jocurile PlayStation, ci doar vor cumpăra licențe ce pot fi revocate.

Există, de asemenea, îngrijorări că unele jocuri vor deveni greu de găsit dacă Sony își va închide, în cele din urmă, magazinele digitale. Tao a recunoscut că „oamenii au opinii puternice” în legătură cu dispariția discurilor PlayStation.

„Jocurile sunt iubite de foarte mulți oameni”, a spus ea. „Sunt o formă de divertisment apreciată de oameni. În multe cazuri, ele sunt legate de amintiri dragi. Înțelegem aceste sentimente. Vrem să ținem cont de ele și să continuăm să explorăm modul în care, în viitorul ecosistem digital, vom interacționa cu jucătorii”, a continuat aceasta.

Jocuri video pentru PlayStation, FOTO: SOPA Images / Sipa USA / Profimedia

Sony vinde mai puțin de un sfert din jocurile sale pe discuri

Ars Technica notează că schimbarea de strategie reflectă modul în care Sony vinde jocurile în prezent. În anul fiscal încheiat pe 31 martie, descărcările digitale au reprezentat 78% din achizițiile de jocuri complete realizate pe platformele Sony.

În prima jumătate a anului 2008, 100 de jocuri PlayStation au depășit fiecare pragul de 100.000 de exemplare fizice vândute, comparativ cu doar șapte titluri în prima jumătate a lui 2026, potrivit datelor prezentate recent de analistul Mat Piscatella.

Vânzările de jocuri în format fizic au scăzut în Statele Unite de la 297 de milioane de unități în perioada iunie 2008 – iunie 2009 la doar 37 de milioane de unități în ultimul an, conform datelor firmei de analiză Circana la care lucrează și Piscatella.

Compania japoneză a început deja convertirea fabricii în care produce discuri

Conducerea Sony a fost întrebată și cum va reuși PlayStation să se diferențieze de PC-urile care au renunțat la discurile fizice și cititoarele lor de ani buni.

Tao a spus că Sony nu consideră că discurile sunt elementul care diferențiază PlayStation de PC, indicând în schimb conținutul „selectat și ales cu atenție” drept unul dintre punctele forte ale consolei.

„Un alt avantaj este stabilitatea mediului de joc. Comparativ cu un PC de gaming de top, produsul nostru este mai accesibil ca preț. Nu considerăm că discul în sine reprezintă un factor important de diferențiere. Pe viitor, putem coexista armonios cu jocurile de pe PC”, a adăugat directoarea financiară a Sony.

Presa japoneză a scris că Sony a început deja să transforme fabrica sa de discuri pentru a produce microlentile optice.