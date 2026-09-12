Cum și-a construit o sportivă din SUA, supranumită „MAGA Barbie”, o avere de 3.000.000 de dolari. Salariul său și contractele de imagine

Jucătoarea profesionistă de baschet Sophie Cunningham și-a transformat cariera din WNBA într-o poveste care depășește cu mult baschetul.

Sophie Cunningham este una dintre cele mai populare figuri din sportul feminin american. A primit porecla de „MAGA Barbie” datorită declarațiilor sale care au atras simpatia din zona conservatoare.

De la intrarea în ligă în 2019, jucătoarea lui Indiana Fever, în vârstă de 30 de ani, și-a sporit constant veniturile, construindu-și în același timp o prezență puternică în zona contractelor de sponsorizare, a rețelelor sociale și a proiectelor media, relatează Times of India.

Transferul său la Indiana, în 2025, i-a oferit o nouă platformă, iar în 2026, veniturile obținute de Cunningham de-a lungul carierei, contractele de imagine și popularitatea în creștere au făcut ca situația sa financiară să merite o analiză mai atentă.

Averea netă și câștigurile lui Sophie Cunningham

Averea netă estimată a lui Cunningham se ridică la aproximativ 3 milioane de dolari, potrivit site-ului Celebrity Net Worth.

Câștigurile sale din WNBA au crescut, de asemenea, semnificativ pe parcursul carierei. Site-ul sportiv Spotrac estimează că, de la intrarea sa în ligă, a câștigat peste 1,33 milioane de dolari pe teren.

Cea mai mare creștere a avut loc după mutarea ei în Indiana. Salariul ei de bază de 665.000 de dolari din 2026 este aproape dublu față de cât a câștigat în primele șapte sezoane, conform cifrelor citate de Athlon Sports.

Dar veniturile lui Cunningham din sponsorizări depășesc cu mult salariul ei din WNBA. Potrivit Booking Agent Info, în august 2026 ea avea cel puțin nouă parteneriate de sponsorizare active. Portofoliul ei de mărci include adidas, iar în 2026 a colaborat și cu European Wax Center.

Anterior, în 2025, a semnat un contract de sponsorizare cu Arby’s. Aceste parteneriate au beneficiat de vizibilitatea tot mai mare a lui Cunningham, atât pe teren, cât și online.

Cunningham are peste 8 milioane de urmăritori Pe Instagram, TikTok, X și Facebook. Iar un număr atât de mare de urmăritori poate genera oportunități suplimentare prin conținut sponsorizat și colaborări cu diverse mărci.