Sora Laviniei, întrebări pentru șeful demis al Centrului de Arși: „Dacă spitalul poate aduce grefe de piele din Italia, de ce ni s-a spus că e necesar să donăm piele și să mai mutilăm 2 membri ai familei?”

Alina Alexandru, sora Laviniei Vlad, face noi dezvăluiri despre experiența trăită în Centrul de Arși de la Floreasca. Pornind de la afirmațiile fostului șef al Centrului de Arși, Tiberiu Paul Neagu, potrivit căruia spitalul are un parteneriat pentru a aduce grefe de la o bancă de piele din Italia, sora Laviniei se întreabă „de ce ni s-a spus că este necesar să donăm piele?” și „de ce a fost necesar să mai mutilăm 2 membri ai familiei, să trecem prin aceste dureri îngrozitoare?”.

„De ce să trecem prin aceste dureri îngrozitoare dacă se putea rezolva aducând de la această bancă cu care s-a incheiat un parteneriat înca din 2023?”, se întreabă Lavinia Alexandru, în mesaje publicate pe pagina sa de Facebook.

Alina Alexandru a postat și imagini cu puternic impact emoțional, cu zonele de pe corp de pe care i s-a recoltat piele pentru sora ei.

„De ce suntem nevoiți să ne ferim precum vampirii de soare?”

Reacția Laviniei vine după ce Tiberiu Paul Neagu, șeful Centrului de Arși de la Spitalul Floreasca demis săptămâna aceasta după controalele Ministerului Sănătății, a afirmat public, într-o scrisoare transmisă posturilor de televiziune, că a „contribuit la intocmirea documentației necesare pentru acreditarea Centrului pentru activitatea de transplant tisular (de piele)” și a „încheiat un acord de parteneriat cu banca de piele din Italia Veneto (2023) pentru a putea beneficia de alogrefe/substituenți temporari în cazul în care se impune, în cel mai scurt timp”.

Alina Alexandru, care, alături de unchiul ei, a donat piele pentru Lavinia în luna iunie, se întreabă acum:

„De ce nu ni s-a comunicat că există alternative?

De ce s-a pus această presiune pe familia mea, deja greu încercată de accidentul suferit de Lavinia și de starea ei extrem de gravă?

De ce azi suntem nevoiți să cumpărăm creme de sute de lei pe lună, să ne ferim precum vampirii de soare, de ce avem încă dureri și ne uităm cu teamă la cicatrici să nu se deformeze, dacă se puteau evita toate acestea?”.

Ea se mai întreabă și de ce familia sa a trebuit nu doar să privească cum Lavinia urla de durere, dar și să trebuit să simtă pe pielea ei „cum e sa ardă, să simțim durerea acea îngrozitoare și să ne dărâme și mai tare gândindu-ne la ce poate simți ea având 70% suprafață fără piele?”.

Alina Alexandru mai spune, după experiența pe care a trăit-o la spitalul din București, că „acesta este modul in care putem traduce «avem de toate» și «avem un acord de parteneriat cu o banca de piele». Atât s-a putut face pentru Lavinia, un experiment și pe restul membrilor familiei, ca să aflăm acum, după mai bine de două luni, că exista un acord și că medicii puteau aduce alogrefe. Fără a cunoaște și ce i-a reținut și de ce nu s-a făcut vreun demers în acest sens”.

„Doctorița rezidentă m-a întrebat cum am reușit să mă ard așa”

Alina Alexandru și unchiul în vârstă de 54 de ani s-au internat în a doua jumătate a lunii iunie, pentru a dona piele pentru Lavinia, după ce medicii din spital le-au spus că este nevoie de donatori.

Alina Alexandru a povestit recent, pentru HotNews, că în timp ce a fost și ea internată a surprins imaginile cu gândaci și a reclamat lipsa analgezicelor, fapte care au dus la două controale ale Ministerului Sănătății în Centrul de Arși – Inspecția Sanitară de Stat și Corpul de Control.

„Au fost situații când nu au avut calmante să ne administreze. Aș fi făcut orice să primesc ceva care să îmi calmeze durerile! Am adus de acasă, dar nu doreau să ni le administreze”, mărturisea Alina Alexandru, în interviul pentru cititorii HotNews.

Acum, ea relatează, în mesajele publicate miercuri seara pe Facebook, un nou episod pe care spune că l-a trăit în Centrul de Arși, în timpul internării sale: „A venit garda I, o domnișoară doctor rezident pe care am trimis-o să îmi citească foaia de observații si să se întoarcă când știe ce tratează”.

Citește și Șeful Centrului de Arși de la Spitalul Floreasca a fost demis, la trei zile după ce în unitate a fost declarat focar de infecție

Sora Laviniei scrie că doctorița rezidentă a fost chemată pentru că asistenții nu reușeau să îi pună branula, iar ea striga să vină un medic și să i se dea un calmant: „A fost chemată și adusă de asistenta medicală, iar când a ajuns la marginea patului meu, m-a intrebat cum am reușit să ma ard așa”.

„Am fost total lipsită de înțelegere și, sub efectul acelor multor ore de agonie în care mă aflam, după ce sunasem după asistent încă de la 4:34, dar fără a primi vreun fel de ajutor, atunci când domnișoara doctor, multe ore mai târziu, m-a intrebat așa o absurditate, am invitat-o să se întoarcă în salon când stie ce scrie în fișa mea și stie ce trebuie să îmi administreze sau să trimită un medic care este interesat să întrebe asistenta, înainte de a veni să ia o decizie de administrare a unei substanțe, care este motivul pentru care sunt internată macar”.

Ea își cere scuze public „pentru tonul folosit atunci”. Adaugă, însă, că nu își poate cere scuze pentru că a rugat-o pe doctoriță să revină când știe ce are de făcut și cu ce problemă medicală se confruntă.

„Prima dată în 7 zile de la internare când cuiva i-a păsat”

Apoi, scrie ea, „a venit garda 2, o doamnă doctor incredibilă, care nu doar că m-a ajutat și mi-a oferit un calmant, dar mi-a adus antihistaminice din propriul ei vestiar. După care m-a ajutat să spal rănile și le-a dat cu cremă. Nu doar că mi-a oferit o scăpare din acel iad în care mă aflam de ore bune, dar m-a ajutat să pot curăța plăgile fără să leșin, mi-a oferit emptie și umanitate, mi-a dat speranța că vom fi bine”.

Despre această doctoriță, sora Laviniei spune că „a fost prima dată în 7 zile de la internare când cuiva i-a păsat”: „Sunt convinsă că a făcut mult mai mult decât îi cerea fișa postului și îi sunt extrem de recunoscătoare. M-a ajutat astfel să mă restabilizez emoțional, mi-a dat speranța că voi reuși să ies din acel spital pe picioare. Mai mult, dumneaei a dat dispoziție să îmi fie administrate și substante antialergice care au fost de mare ajutor”.

Alina Alexandru scrie și despre momentul când a venit garda 3 – fostul șef al Centrului de Arși: „Am discutat la patul meu despre situație. V-ați uitat și dumneavoastră la dermatita pe care o dezvoltam. V-am povestit tot ce se întâmplase. Nu mi-am dat seama că era necesar să vă solicit o foaie și un pix pentru a vă da în scris toate aceste relatări. Și nici nu mi-ați spus că dacă mă astept să faceți ceva în acest sens este necesar să vă scriu, pentru că nu are valore comunicarea pe cale orală, la patul meu”.

„Mai mult, după această zi, la vizita de a doua zi de dimineață, întreaga echipă medicală m-a vizitat. Toți medicii, plus asistenta șefă. Ba chiar a doua zi, doamna doctor curant m-a ajutat să dau cu cremă rănile. Am considerat ca este modul în care medicii încearcă să își ceară scuze în numele asistenților care «avuseseră grijă» de noi pe tura de sâmbătă noapte și duminică zi. Era prima dată când cineva mă ajuta cu îngrijirea rănilor, exceptând-o pe doamna doctor garda 2 din ziua anterioară”, mai scrie Alina Alexandru.

„În ceea ce privește conduita neadecvată a personalului care se ocupa de tratarea surorii mele, am avut mai multe discuții, inclusiv la dumneavostră în birou. Nu mi-ați spus niciodată că este necesar sa scriu. În naivitatea mea am considerat că este suficient să vă comunic direct aceste aspecte”, mai scrie sora Laviniei.

Reacția ei vine după ce șeful demis al Centrului de Arși a afirmat, într-o scrisoare către posturile de televiziune, că „nu a primit sesizări scrise”, referitoare la conduita neadecvată a personalului sau la lipsa furnizarii de tratament antialgic, în timpul internării Laviniei.

Controale și demiteri la Spitalul Floreasca

Lavinia Vlad, sora Alinei Alexandru, a suferit arsuri pe 70% din suprafața corpului în noaptea de 31 mai spre 1 iunie, după explozia centralei din locuință. Ea a apucat să își scoată din foc cei doi copii.

După 53 de zile de internare în Centrul de Arși de la Spitalul Floreasca, singurul centru din România acreditat pentru tratarea marilor arși, a fost transferată la un spital din Belgia. Banii au fost adunați în urma unei strângeri de fonduri.

HotNews a dezvăluit săptămâna trecută că medicii belgieni au descoperit că Lavinia este infectată cu Candida auris, altă formă decât benigna „candida”. Termenul folosit în spitalul din Charleroi este „molimă”, conform Alinei, sora pacientei, precum și încă unei surse HotNews care a discutat cu un medic din spitalul din Belgia. Candida auris este un fung deosebit de contagios, cu o rată de deces între 30 și 70% la pacienții infectați.

Citește și Raportul oficial: Infecțiile nosocomiale nu apar în foile de observație ale pacienților din Centrul de Arși de la Floreasca

Inspecția Sanitară de Stat, trimisă în control de ministrul Sănătății, a cerut testarea tuturor pacienților internați în Centrul de Arși al Spitalului „Floreasca” și testarea personalului care lucrează cu arșii. Analizele au confirmat că 3 dintre cei 6 pacienți cu arsuri grave internați aici sunt infectați cu Candida auris.

În Centrul de Arși a fost declarat, vinerea trecută, focar cu această infecție spitalicească multirezistentă deosebit de periculoasă – Candida auris.

Luni dimineață, șeful Centrului de Arși de la Spitalul Floreasca, Tiberiu Paul Neagu, a fost demis de managerul spitalului, împreună cu șefa laboratorului unității medicale. Decizia a fost luată după ce rezultatele controalelor trimise de Alexandru Rogobete – Inspecția Sanitară de Stat și Corpul de Control – au ajuns pe biroul managerului.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, săptămâna aceasta, că a dispus un nou control la Spitalul Floreasca: Corpul de Control al Direcției de Sănătate Publică din București verifică modul în care compartimentul de spital a fost autorizat, în 2022, ca centru pentru mari arși de DSP București și Ministerul Sănătății.