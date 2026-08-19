Sora lui Kim Jong Un iese public pentru a respinge afirmații făcute de Trump și de Zelenski

Influenta soră a liderului nord-coreean Kim Jong Un a afirmat miercuri că nu are cunoştinţă despre recentele contacte dintre fratele său şi Donald Trump, după ce preşedintele american a lăsat să se înţeleagă că se află în legătură cu omologul său nord-coreean, relatează AFP și News.ro. Totodată, ea a dezminţit că Phenianul ar trimite 50.000 de soldaţi să lupte alături de Rusia în războiul împotriva Ucrainei, aşa cum afirmase liderul de la Kiev, potrivit Reuters.

„În ceea ce priveşte informaţiile recente venite de la Washington referitoare la contactele dintre liderii Coreei de Nord şi ai Statelor Unite, nu am absolut deloc cunoştinţă despre acestea şi aceasta este, fără îndoială, singura chestiune legată de politica externă a celor mai înalte autorităţi ale noastre cu care nu sunt la curent”, a declarat Kim Yo Jong într-un comunicat publicat miercuri.

Ea a adăugat totodată că decizia lui Donald Trump de a scurta exerciţiile militare pe care SUA le-au iniţiat împreună cu Seulul „nu merită niciun comentariu”.

„În ceea ce priveşte reducerea amplorii exerciţiilor militare comune iniţiate de Statele Unite şi Coreea de Sud, anunţată de preşedintele american, nu considerăm că aceasta merită să fie comentată şi o considerăm complet lipsită de interes”, a declarat Kim Yo Jong.

Trump a declarat luni că a primit un răspuns de la Kim după ce a redus amploarea exerciţiilor militare ale SUA cu Seul şi a calificat Coreea de Nord drept „neameninţătoare şi respectuoasă”.

Estimarea lui Zelenski e „nefondată”, acuză Phenianul

Tot miercuri, potrivit agenției Reuters, Kim Yo Jong a negat afirmaţia preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski conform căreia Phenianul intenţionează să trimită până la 50.000 de soldaţi suplimentari în Rusia pentru a lupta împotriva Ucrainei. Kim Yo Jong a declarat într-un comunicat publicat de agenţia de presă de stat KCNA că estimarea lui Zelenski este „nefondată” şi „un incident înscenat”.

Zelenski a făcut această afirmaţie într-o postare pe X în această lună şi a solicitat Coreei de Sud să ofere sprijin pentru apărarea aeriană a ţării sale.

Kim Yo Jong consideră că „responsabilitatea pentru izbucnirea şi prelungirea crizei din Ucraina revine în întregime Statelor Unite şi Occidentului”.

Coreea de Nord a trimis aproximativ 14.000 de soldaţi în regiunea Kursk din Rusia în 2024, în cadrul unui tratat de parteneriat strategic cuprinzător convenit în timpul vizitei preşedintelui rus Vladimir Putin la Phenian, în iunie 2024.

Phenianul a furnizat de asemenea Rusiei milioane de proiectile de artilerie şi de mortiere, rachete balistice, artilerie cu rază lungă de acţiune şi sisteme de lansare multiplă a rachetelor, potrivit unor evaluări ucrainene şi independente.

Kim Yo Jong a mai spus că „politica ostilă” a Statelor Unite faţă de Coreea de Nord nu s-a schimbat, în ciuda ordinului preşedintelui Donald Trump de a reduce substanţial participarea SUA la exerciţiile militare comune cu Coreea de Sud. Ea a afirmat că, deşi relaţia dintre liderii Statelor Unite şi Coreei de Nord este „cu adevărat excelentă”, Washingtonul continuă să desfăşoare exerciţiile cu Seul şi ameninţă securitatea naţională a Phenianului.