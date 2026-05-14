Sorana Cîrstea, out de la turneul de la Roma. De ce a fost partida întreruptă 10 minute

Sorana Cîrstea, la Roma, pe 12 mai 2026. FOTO: Domenico Cippitelli / AFP / Profimedia

Sorana Cîrstea (locul 27 WTA şi favorită 26) a ratat joi calificarea în finala turneului WTA 1.000 de la Roma, după ce a fost învinsă de americanca Coco Gauff (locul 4 WTA și favorita 3), în două seturi, cu 6-4, 6-3.

Semifinala a durat o oră şi 15 minute.

Partida a fost întreruptă aproximativ 10 minute pentru că unui spectator i s-a făcut rău și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Sorana Cîrstea, aflată în ultimul sezon în circuit, și-a asigurat un cec de 289.115 de euro și 390 de puncte WTA prin prezența în semifinalele turneului de la Roma.

În sferturi, Sorana trecuse de letona Jelena Ostapenko, cu 6-1, 7-6 (7/0).