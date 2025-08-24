„Regina din Cleveland!”. Venită din calificări, Sorana Cîrstea a câștigat turneul WTA fără să piardă set în competiție

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea, venită din calificări, a câştigat sâmbătă seara turneul WTA 250 Tennis in the Land Powered by Rocket, de la Cleveland, după ce a învins-o în finală pe americanca Ann Li, scor 6-2, 6-4.

„Regina din Cleveland! Cîrstea o învinge pe Li cu 6-2, 6-4 și câștigă titlul în Ohio!”, a fost mesajul WTA care a însoțit imagini din finala disputată sâmbătă.

Și comentatorul a remarcat că românca a jucat remarcarbil în ultima săptămână, ridicând trofeul fără să piardă set în fața rivalelor în cele șapte meciuri disputate pe hard, în Ohio.

The queen of Cleveland! 😍@sorana_cirstea defeats Li 6-2, 6-4 to take the title in Ohio! #TennisinTheLand pic.twitter.com/lYjAKYCoQb — wta (@WTA) August 23, 2025

La 35 de ani, Cîrstea și-a trecut în palmares al treilea său titlu WTA la simplu, după cele obținute la Tașkent (2008) și Istanbul (2021), potrivit Agerpres. Românca, aflată pe locul 112 în lume, a pierdut finale la Budapesta (2007), Toronto (2013), Tașkent (2019) și Strasbourg (2021).

Sorana Cîrstea, victorie în două seturi

Sorana Cîrstea, venită din calificări, s-a impus în finală după o oră și 24 de minute.

Românca a reușit cinci ghemuri consecutive în primul set, iar în actul secund a reușit la 1-1 break-ul care a făcut diferența. Cîrstea nu și-a pierdut serviciul în finală, Li ratând cele trei șanse de break.

Li (25 ani, 69 WTA) câștigase singura confruntare anterioară cu Cîrstea, în 2021, în sferturi la Melbourne 500 Grampians Trophy, în sferturi, cu 6-3, 6-1.

Pentru acest titlu, Cîrstea a fost premiată cu un cec de 36.300 de dolari și cu 268 de puncte WTA, iar Li s-a ales cu 21.484 de dolari și 163 de puncte.

Salt în clasamentul WTA

Cîrstea va juca în primul tur la US Open contra jucătoarei argentiniene Solana Sierra.

Grație victoriei din Cleveland, Cîrstea a făcut un salt spectaculos în ierarhia mondială, ajungând pe locul 71, potrivit clasamentului WTA live.

Sorana Cîrstea a declarat, sâmbătă seară, după ce a câştigat turneul de la Cleveland, că pentru ea a fost o săptămână specială, precizând că nu a avut așteptări.

„A fost o săptămână specială pentru mine. Am venit aici doar ca să joc câteva meciuri, aveam zero aşteptări. Am simţit energia încă de la primul meci, m-am simţit bine aici. Sunt bucuroasă că am reuşit să rămân cât mai mult posibil în acest oraş”, a spus Cîrstea, citată de News.ro.

Ea le-a mulţumit pentru susţinere românilor prezenţi la meciurile ei, moment în care ei au scandat: „România!”