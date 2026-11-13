Sorin Cârțu pune frână entuziasmului din jurul unui jucător de la FCSB: „Ca el au mai fost mulți”

Sorin Cârțu, președintele de onoare al Universității Craiova, refuză să îl considere pe tânărul Ricardo Pădurariu o certitudine și privește cu mult scepticism elanul lui Gigi Becali.

Deși patronul de la FCSB susține că fundașul stânga de 19 ani va ajunge un jucător de top și va doborî recordul de transfer al României, fostul tehnician din Bănie atrage atenția că distanța dintre o promisiune și un fotbalist consacrat este considerabilă.

Revenit la clubul bucureștean după perioada petrecută la Corvinul și folosit ca soluție de bază pentru regula U21, Pădurariu a fost propus ca o alternativă directă pentru Nicușor Bancu (34 de ani), titularul postului la echipa națională.

„Poate în timp, da. Nu știu ce o să fie. Mă refer la evoluția pe care o să o aibă Pădurariu. Nu știu, nu mă bag. Nu mă bag eu în comentarii cu Gigi. Suntem în poziții diferite, cum vedem fotbalul. Evaluările la FCSB le face Gigi pentru jucători”, a declarat Cârțu, potrivit digisport.ro.

În ciuda faptului că îi urează o carieră de succes tânărului apărător, fostul mare internațional avertizează că fotbalul românesc este plin de cazuri în care potențialul nu a fost confirmat.

„Trebuie să mai treacă multă apă pe Dâmbovița. Eu știu acum… Pădurariu…, ca el au mai fost mulți. Am mai văzut eu talente care au murit speranțe. Eu îi doresc succes copilului, să aibă un viitor bun”.

În acest sezon, Pădurariu a bifat 16 meciuri în tricoul celor de la FCSB și a livrat o pasă decisivă.