Sorin Cârțu, președintele de onoare al Universității Craiova, consideră că Universitatea Cluj va fi o rivală mult mai periculoasă în lupta pentru titlu în acest sezon.

Fostul internațional a atras atenția asupra planurilor clubului clujean, remarcând aducerea lui Nicolae Stanciu și posibila sosire a altor jucători importanți.

„Acum văd şi prin mişcările pe care văd că vrea să le facă, U Cluj va fi mult mai tare decât a fost anul trecut. Venirea lui Stanciu, am înţeles că vor să-l ia şi pe Moldovan, şi pe Burcă. Transferuri foarte importante, dacă reuşesc şi au potenţa asta financiară”, a declarat Sorin Cârțu, potrivit primasport.ro.

Sorin Cârțu: „O medie super pentru ceea ce înseamnă obiectivul nostru final”

Cârțu s-a declarat mulțumit de parcursul Universității Craiova. Echipa pregătită de Filipe Coelho nu a mai pierdut din luna august și este lider în clasamentul SuperLigii, cu 36 de puncte strânse în 16 etape.

„Suntem într-un moment bun, am mai recuperat din punctele pe care le pierdusem. Suntem la 36 de puncte, cu o medie de peste 2 puncte pe meci, o medie super pentru ceea ce înseamnă obiectivul nostru final.

Aşa e programul (n.r. încărcat), dar e un program pe care ni l-am dorit anul trecut, că de aia ne-am bătut anul trecut pentru toate trofeele şi le-am câştigat. Şi obiectivele noastre întotdeauna ni le punem de tipul ăsta”, a menționat oficialul craiovean.

Cârțu este de părere că nici FCSB nu trebuie scoasă din cursa pentru titlu: „Eu nu o văd pierdută nici pe FCSB în lupta asta. O să vedeţi, o să fie mult mai… E venirea unui antrenor. Toţi antrenorii au nevoie. Uitaţi-vă la Petrolul, dacă îi vedeai în primele etape, ziceai că e prima retrogradată”.