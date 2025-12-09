Sari direct la conținut
Actualitate

Sorin Grindeanu a găsit explicații pentru eșecul lui Băluță la alegeri, după ședința PSD. „Noi am avut un candidat foarte bun”

HotNews.ro
Sorin Grindeanu și Daniel Băluță, la sediul PSD din București, în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Sorin Grindeanu și Daniel Băluță, la sediul PSD din București, în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Sorin Grindeanu explicat marți că eșecul lui Daniel Băluță, care s-a clasat pe locul trei la alegerile parțiale pentru primăria generală a Capitalei, după Ciprian Ciucu și Anca Alexandrescu, a fost cauzat de faptul că spre deosebire de ceilalți candidați, social-democratul nu a avut un mesaj politic.

La finalul unei ședințe a conducerii PSD în care au fost analizate rezultatele alegerilor parțiale, președintele partidului, Sorin Grindeanu a explicat, pentru prima oară, pe ce s-a bazat rezultatul obținut de Daniel Băluță în cursa pentru funcția de primar general al Capitalei.

„Am dezbătut greşelile pe care le-am făcut la Capitală, pentru că, într-un final, unul dintre candidații care a venit dinspre putere, dinspre coaliție, a câştigat. Candidatul opoziţiei s-a aflat pe locul 2. Discursul nostru a fost unul apolitic, a fost un discurs administrativ, despre proiecte, aşa cum bine ştiţi, despre ceea ce voia să facă Daniel pe Bucureşti”, a explicat șeful PSD.

Grindeanu a spus că discursurile lui Ciprian Ciucu și al Ancăi Alexandrescu au fost politice:

„Cel de pe locul întâi, câştigătorul Ciprian a spus, votaţi-mă pe mine, fiindcă altfel câştigă extremismul, şi votaţi-mă pe mine, că ceilalţi se retrag în favoarea mea, de pe dreapta. Anca Alexandrescu a spus, votaţi-mă pe mine, că, dacă eu câştig, pleacă Bolojan acasă”.

Potrivit lui Sorin Grindeanu, „discursul tehnic, administrativ, cu proiecte” pe care l-a avut Daniel Băluță în campania electorală a fost mai slab decât celelalte.

„Noi am avut un candidat bun, foarte bun, aşa cum rezulta din sondaje, care neavând un mesaj puternic şi politic, ne-a dus în situaţia dată”, a subliniat liderul social-democraților.

Băluță nu a venit la ședință. Ciolacu a fost prezent

Ședința de marți a fost un Birou Permanent Național, adică au fost convocați secretarul general, cei 5 prim-vicepreședinți, vicepreședinții pe regiuni și dezvoltare și președintele Consiliului Național.

Daniel Băluță este și vicepreședinte al partidului, însă el nu a fost prezent la ședință. Pe de altă parte, Marcel Ciolacu, care a fost ales președinte al Consiliului Județean Buzău cu mai bine de 50% dintre voturi, a venit.

Întrebat despre absența lui Băluță, Sorin Grindeanu a spus că și-a luat câteva zile libere:

„Am vorbit cu Daniel ieri de mai multe ori. Vrea câteva zile libere, e normal. A fost o perioadă ocupată, nebună, a alergat foarte mult. E omenește normal să îți iei câteva zile libere. E președintele PSD București, o să avem alegeri în 2028, e pe o poziție bună pe care trebuie să construiască. Poate că e nevoie de o strategie mai bună, mai asumată”. 


Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro