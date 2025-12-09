Sorin Grindeanu a găsit explicații pentru eșecul lui Băluță la alegeri, după ședința PSD. „Noi am avut un candidat foarte bun”

Sorin Grindeanu explicat marți că eșecul lui Daniel Băluță, care s-a clasat pe locul trei la alegerile parțiale pentru primăria generală a Capitalei, după Ciprian Ciucu și Anca Alexandrescu, a fost cauzat de faptul că spre deosebire de ceilalți candidați, social-democratul nu a avut un mesaj politic.

La finalul unei ședințe a conducerii PSD în care au fost analizate rezultatele alegerilor parțiale, președintele partidului, Sorin Grindeanu a explicat, pentru prima oară, pe ce s-a bazat rezultatul obținut de Daniel Băluță în cursa pentru funcția de primar general al Capitalei.

„Am dezbătut greşelile pe care le-am făcut la Capitală, pentru că, într-un final, unul dintre candidații care a venit dinspre putere, dinspre coaliție, a câştigat. Candidatul opoziţiei s-a aflat pe locul 2. Discursul nostru a fost unul apolitic, a fost un discurs administrativ, despre proiecte, aşa cum bine ştiţi, despre ceea ce voia să facă Daniel pe Bucureşti”, a explicat șeful PSD.

Grindeanu a spus că discursurile lui Ciprian Ciucu și al Ancăi Alexandrescu au fost politice:

„Cel de pe locul întâi, câştigătorul Ciprian a spus, votaţi-mă pe mine, fiindcă altfel câştigă extremismul, şi votaţi-mă pe mine, că ceilalţi se retrag în favoarea mea, de pe dreapta. Anca Alexandrescu a spus, votaţi-mă pe mine, că, dacă eu câştig, pleacă Bolojan acasă”.

Potrivit lui Sorin Grindeanu, „discursul tehnic, administrativ, cu proiecte” pe care l-a avut Daniel Băluță în campania electorală a fost mai slab decât celelalte.

„Noi am avut un candidat bun, foarte bun, aşa cum rezulta din sondaje, care neavând un mesaj puternic şi politic, ne-a dus în situaţia dată”, a subliniat liderul social-democraților.

Băluță nu a venit la ședință. Ciolacu a fost prezent

Ședința de marți a fost un Birou Permanent Național, adică au fost convocați secretarul general, cei 5 prim-vicepreședinți, vicepreședinții pe regiuni și dezvoltare și președintele Consiliului Național.

Daniel Băluță este și vicepreședinte al partidului, însă el nu a fost prezent la ședință. Pe de altă parte, Marcel Ciolacu, care a fost ales președinte al Consiliului Județean Buzău cu mai bine de 50% dintre voturi, a venit.

Întrebat despre absența lui Băluță, Sorin Grindeanu a spus că și-a luat câteva zile libere:

„Am vorbit cu Daniel ieri de mai multe ori. Vrea câteva zile libere, e normal. A fost o perioadă ocupată, nebună, a alergat foarte mult. E omenește normal să îți iei câteva zile libere. E președintele PSD București, o să avem alegeri în 2028, e pe o poziție bună pe care trebuie să construiască. Poate că e nevoie de o strategie mai bună, mai asumată”.





