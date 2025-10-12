Sorin Grindeanu, atac la Ministerul Finanțelor pe tema OUG 52: „Faci prostește, ca niște idioți, acele lucruri și apoi ceri excepții pentru tine”

Președintele PSD Sorin Grindeanu a criticat dur, la Antena 3, prevederile OUG 52/2025 privind reducerea cheltuielilor din administrație, afirmând că Ministerul Finanțelor a blocat „prostește, ca niște idioți” activitatea instituțiilor statului.

Sorin Grindeanu a spus că l-a întrebat pe premierul Ilie Bolojan cum a fost adoptată OUG 52/2025 în cadrul Guvernului.

„A venit Ministerul Finanțelor și a citit pe bandă un amendament mult mai lung care nu are nicio legătură cu realitatea. Apoi Ministerul Finanțelor a cerut să fie exceptat”, a spus Grindeanu. „Este exemplul perfect în care faci prostește, ca niște idioți, toate acele lucruri și blochezi tot și apoi vii tu, care le-ai promovat, să ceri excepții pentru tine”, a continuat liderul PSD.

De asemenea, Grindeanu a criticat ș proiectul de reformă a administrației locale susținut de către premierul Ilie Bolojan, despre care a spus că reprezintă „o concediere în masă”.

„Așa-numita reformă în admnistrația locală nu este o reformă, ci este o concediere în masă (…) Există unități administrativ-teritoriale cu un număr excesiv de angajați și care trebuie să-l reducă, dar ce trebuie să urmărim este să nu se scadă nivelul serviciilor publice. Lucrurile astea pot fi făcute prin reforme, nu concedieri”, a spus liderul PSD.

„Pachetul 3 trebuie să fie ultimul”

El a mai spus că Pachetul 3 de măsuri trebuie să fie ultimul care să fie adoptat prin asumarea răspunderii de către Guvern în fața Parlamentului.

„Pachetul acesta 3 trebuie să fie ultimul, ca să fiu foarte clar, fiindcă e o cale excepţională de a promova legi această procedură de asumare. De aia avem Parlament, să le treci prin Parlament, nu să vii cu asumări (…) Trebuie să fie ultimul, dar este obligatoriu să conţină şi acea parte de măsuri de relansare şi de stimulare economică, altfel riscăm în acest moment ca o criză bugetară s-o transformăm într-o criză economică. Şi asta cred că trebuie să evităm. Când pare că vorbeşti doar de reduceri, de dat oamenii afară, chestiuni care câteodată nu sunt neapărat cele mai importante lucruri, dar dau bine la presă, dau foarte bine la presă, să spui despre numărul de ospătari din Guvern. Şi vă mai spun ceva. Ştiţi că în continuare sunt ospătarii acolo. (…) Nu am numărat, că nu-i ştiu, dar la coaliţie vin ospătarii să ne aducă”, a spus Sorin Grindeanu.

Pe de altă parte, Grindeanu nu crede că PSD ar trebui să iasă de la guvernare și, eventual, să susțină din Parlament guvernul Bolojan.

„Dacă PSD iese de la Guvern ce se întâmplă în ziua următoare? Care este majoritatea? Am venit în coaliție din dorința de a încerca să ne aducem plusvaloarea pe anumite măsuri. Cu susținere din Parlament o să fie și mai prost”, a spus social-democratul.

OUG 52/2025, adoptată la începutul acestei luni, interzice unele tipuri de cheltuieli pe care le pot face instituțiile din administrația locală și centrală în ultimele trei luni ale anului.

Prevederile ordonanței au fost contestate din interiorul PSD, printre contestatari fiind și primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu.

„Până la sfârşitul anului, nu mai putem să facem reparaţii. Înseamnă reparaţii de drumuri, de şcoli, de spitale şi aşa mai departe (…) În momentul în care s-a interzis efectiv să se facă reparaţii prin această ordonanţă de urgenţă, noi ajungem în imposibilitatea de a pregăti drumurile pentru iarnă”, a spus Vasilescu, după adoptarea ordonanței.