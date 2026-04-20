Sorin Grindeanu: „Moțiunea de cenzură nu e prima variantă pe care ne-am dori-o” / Ce spune despre un premier desemnat de PSD

Președintele PSD Sorin Grindeanu a afirmat, la Digi24, că se așteaptă ca Nicușor Dan să convoace consultări cu partidele, la capătul cărora social-democrații își vor stabili pașii de urmat, singura condiție la care nu poate renunța partidul fiind înlăturarea lui Ilie Bolojan de la șefia Guvernului.

„Pentru noi e simplu: s-a dat un vot covârșitor în PSD să retragem sprijinul politic pentru Ilie Bolojan. Asta înseamnă că nu va mai avea voturile PSD (…) Urmare a consultărilor de la Cotroceni fiecare partid va sune cum vede soluția. Vrem să avem o coaliție pro-occidentală, dar fără Ilie Bolojan prim-ministru sau PSD merge în opoziție”, a declarat Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă este posibil ca PSD să vină cu o propunere de prim-ministru la consultările de la Cotroceni, Grindeanu s-a arătat rezervat, dar nu a exclus varianta ca PSD să preia șefia Guverului.

„Cred că la prima consultare nu e cazul să facem așa ceva, dar nu cred că e cazul să fim pasivi atunci când se va degaja o soluție de coaliție prooccidentală. Nu văd din prima discuțiile să meargă în direcția aceasta. Avem un protocol care acum pare că e doar o hârtie, dar dacă e să vorbim de principiile lui, lucrurile sunt foarte clare legate de cine și ce ocupă în cadrul acestei coaliții”, a comentat Grindeanu.

Chiar dacă nu s-ar ajunge la un consens prin medierea președintelui Nicușor Dan, liderul PSD crede că discuțiile de la Cotroceni vor trebui reluate dacă guvernul Bolojan, fără miniștrii social-democrați, nu obține votul de încredere al Parlamentului.

De asemenea, Grindeanu a spus că este luată în calcul și o moțiune de cenzură în interiorul celor 45 de zile de interimat pe care cabinetul Bolojan le are la dispoziție. „Moțiunea de cenzură este o variantă. Nu e prima pe care ne-am dori-o, dar nu o excludem”, a explicat liderul social-democraților.

Grindeanu a mai spus că menținerea lui Ilie Bolojan la cârma Guvernului, va duce automat la intrarea în opoziție a PSD

„Dacă suntem făcuți în toate felurile, de ce să mai stăm? Azi Guvernul este nefuncțional, cu sau fără Ilie Bolojan. Atunci trebuie să găsești o soluție să mergi mai departe”, a mai spus Sorin Grindeanu.