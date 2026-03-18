Sorin Grindeanu: „PSD merge până la capăt. Nu cedăm șantajului”/ Blocarea bugetului nu este normală, susține Abrudean (PNL)

Președintele PSD Sorin Grindeanu a afirmat că partidul său va merge până la capăt cu promovarea Pachetului de Solidaritate și a acuzat că s-a format o nouă majoritate parlamentară, PNL-USR-AUR-POT. În replică, președintele Senatului, Mircea Abrudean (PNL) a spus că nu este normal ca PSD să blocheze adoptarea proiectului de buget.

„PSD merge până la capăt pentru copiii cu dizabilități și pensionari! Vreau să fiu foarte clar! Nu cedăm șantajului!”, a scris Sorin Grindeanu, într-o postare pe Facebook.

Totodată, liderul social-democraților a acuzat că partenerii de guvernare ai PSD s-au aliat cu partidele din opoziție.

„Dacă noua majoritate USR-PNL-AUR-POT, creată ad-hoc în Parlament, vrea să conducă România sacrificând pensionarii și copiii cu dizabilități atunci le urăm drum bun împreună!”, a conchis Grindeanu.

După suspendarea comisiilor reunite de buget ale Parlamentului, un mesaj pe Facebook a postat și președintele Senatului, Mircea Abrudean (PNL).

„Discuțiile politice sunt normale. Blocarea bugetului nu este. Fără buget adoptat la timp, statul începe să funcționeze cu frâna trasă: apar întârzieri, investițiile se opresc, administrațiile locale nu mai pot planifica, iar incertitudinea se propagă în toată economia. În final, costurile ajung la oameni: în servicii publice mai slabe și în lipsa predictibilității”, a scris Abrudean.

Ședința comisiilor de buget a fost suspendată, fără ca partidele din coaliție să se pună de acord asupra amendamentelor propuse de PSD.