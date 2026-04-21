Sorin Grindeanu anunță planurile PSD, înaintea consultărilor de la Cotroceni: „Probabil se va ajunge la un prim tablou”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a salutat marți anunțul consultărilor președintelui Nicușor Dan cu partidele care formează coaliția de guvernare. Potrivit lui Grindeanu, la consultări, îi va spune lui Dan că social-democraţii nu îl mai susţin pe Ilie Bolojan, dar își doresc să continue într-o coaliţie pro-europeană, dacă se poate.

„Votul nostru de ieri a fost unul clar, unul fără dubii. Dacă se doreşte ca Partidul Social Democrat să mai facă parte dintr-o coaliţie de guvernare, cu partide de pro-europene, atunci noi nu îl mai susţinem pe Ilie Bolojan ca premier. Sau Partidul Social Democrat merge în opoziţie”, a declarat preşedintele Sorin Grindeanu, la RRA, citat de News.ro.

El a precizat că „există majorităţi în Parlamentul României şi fără PSD”.

„Noi avem, dacă luăm şi redistribuirile, undeva în jur de 27-28% din numărul de parlamentari. Atât are PSD-ul. Dacă ne doresc în continuare în această coaliţie şi se face o majoritate unde doresc să fie şi PSD, avem această condiţie. Dacă nu, sunt liberi să-şi facă alte majorităţi”, a spus Grindeanu.

„În 45 de zile, Bolojan trebuie să-şi testeze noua coaliţie”

Despre consultările de miercuri de la Cotroceni, Grindeanu a spus că sunt un pas necesar.

De asemenea, Grindeanu a spus că, în 45 de zile, dacă premierul Ilie Bolojan nu demisionează și nu există o moțiune de cenzură care să fi trecut prin Parlament, „trebuie să vină să-și testeze în Parlament noua coaliție fără PSD”.

„Urmare a acestor consultări de la Cotroceni, probabil se va ajunge la un prim tablou. Fiecare din partide va veni şi va spune care e viziunea fiecăruia. După care, dacă nu se ajunge sau nu se găseşte o soluţie care să fie acceptată de aceste partide, atunci Partidul Social Democrat, aşa cum am anunţat, îşi retrage reprezentanţii din guvern. Ceea ce înseamnă că avem un guvern care nu mai are o majoritate în Parlament, ceea ce se traduce printr-un guvern minoritar”, a spus Grindeanu.

„Nu e prima data când s-a întâmplat acest lucru. În 45 de zile, aşa cum a fost şi în trecut, de mai multe ori, premierul Ilie Bolojan, dacă nu demisionează şi nu există vreo moţiune de cenzură, în acest interval, care să fi trecut prin Parlament, trebuie să vină să-şi testeze această nouă coaliţie, care e fără PSD. Dacă acea coaliţie sau această formulă guvernamentală va avea majoritate, guvernul va continua. Dacă nu, guvernul se consideră picat”, a mai spus Grindeanu.

Ce spune Grindeanu despre depunerea unei moţiuni de cenzură

De asemenea, preşedintele PSD a fost întrebat la RRA dacă PSD va depune o moţiune de cenzură, în cazul în care nu demisionează Bolojan.

„E una din variantele luate în calcul. Haideţi să vedem prima oară ce se întâmplă la consultări. E o variantă, sau vom vota o altă moţiune de cenzură depusă de altcineva”, a spus Grindeanu.

Întrebat dacă PSD va vota o moţiune de cenzură a AUR, Grindeanu a răspuns: „E una din variante şi aceasta. Pentru că mandatul primit ieri de la colegii mei este următorul, retragerea încrederii prim-ministrului Bolojan. Deci, din perspectiva PSD, Ilie Bolojan trebuie să plece acasă”, a mai spus el.