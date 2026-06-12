SpaceX, compania lui Elon Musk, a strâns 75.000.000.000 de dolari în cel mai mare IPO din lume. Vineri e Ziua Z

SpaceX a strâns 75 de miliarde de dolari printr-o ofertă publică inițială record, propulsând grupul de inteligență artificială pentru rachete al lui Elon Musk în rândul celor mai mari companii listate la bursă din America, pe fondul unei cereri mari din partea investitorilor.

Grupul a stabilit prețul a 555,6 milioane de acțiuni la 135 de dolari bucata, conform unui document depus la autoritățile de reglementare din SUA joi după-amiază, scrie presa economică internațională.

Prețul acțiunilor se potrivește cu estimarea făcută de SpaceX săptămâna trecută , ceea ce face ca valoarea estimată a firmei pe piața bursieră să fie de aproape 1,8 trilioane de dolari, potrivit BBC.

Elon Musk, pe cale să devină primul trilionar din lume

La această valoare, directorul executiv Elon Musk – deja cel mai bogat om din lume – este pe cale să devină primul trilionar din lume.

Odată ce acțiunile încep să se tranzacționeze, valoarea lor ar putea crește sau scădea în funcție de cât de mare este cererea pentru aceste acțiuni.

Dacă acțiunile companiei se vând la sau peste 135 de dolari la deschiderea tranzacțiilor de vineri, SpaceX va deveni imediat una dintre cele mai valoroase companii publice din lume.

Listarea la bursă a SpaceX subliniază apetitul investitorilor pentru companii legate de boom-ul inteligenței artificiale, pregătind terenul pentru listarea la bursă a companiei Anthropic, producătorul Claude, și a dezvoltatorului ChatGPT OpenAI, la sfârșitul acestui an, notează și Financial Times.

Administratori de active uriași, fondurile suverane din Golf, fondurile speculative și investitorii individuali au fost extrem de interesați de acțiunile companiei lui Musk, au declarat persoane familiarizate cu situația.

SpaceX urmează să înceapa tranzacționarea pe Nasdaq

Investitorii individuali au plasat comenzi de peste 100 de miliarde de dolari și vor primi aproximativ 20% până la 25% din acțiunile SpaceX vândute, au adăugat sursele. Bank of America a gestionat partea de retail din SUA a tranzacției.

Musk a fost mult timp dornic să plaseze micii acționari aproape de centrul acționariatului grupului de rachete și sateliți, ceea ce lasă mai puține acțiuni disponibile pentru conturile mari prioritizate în mod tradițional în IPO-uri .

SpaceX urmează să înceapă tranzacționarea pe Nasdaq vineri, printre băncile care gestionează tranzacția fiind Goldman Sachs, JPMorgan Chase și Morgan Stanley.

Listarea SpaceX vine pe fondul unei săptămâni volatile pentru piețele americane și al unui val istoric de vânzări de acțiuni pe Wall Street.

În ce vrea să investească SpaceX

SpaceX intenționează să investească capital în proiecte variind de la infrastructură de inteligență artificială la noi constelații de sateliți. O parte de 20 de miliarde de dolari trebuie să fie folosită și pentru rambursarea unui împrumut punte pe care grupul l-a contractat în martie, după ce Musk și-a unit afacerile de inteligență artificială și social media, care aveau multe datorii, în cadrul companiei.

„Ne lansăm într-o nouă fază de creștere masivă și avem nevoie de capital pentru asta”, i-a spus Musk directorului executiv al JPMorgan Chase, Jamie Dimon, săptămâna trecută, în timpul unui eveniment.

Musk a adăugat că „realizarea de centre de date cu inteligență artificială în spațiu” ar fi „o altă inițiativă masivă”, dar și cea mai bună modalitate de a depăși limitările energetice de pe Pământ. Săptămâna aceasta, el a dezvăluit o schiță a primului său satelit cu inteligență artificială, cu o anvergură a aripilor de 70 de metri.

Centrele de date orbitale bazate pe inteligență artificială sunt esențiale pentru Musk . Valoarea de piață de 1,78 trilioane de dolari face ca SpaceX să fie cea mai scumpă dintre cele mai valoroase 10 companii din lume, tranzacționându-se la o valoare de 92 de ori mai mare decât veniturile de 19 miliarde de dolari din ultimul an.

Venituri în creștere în domeniul IA

Analiștii de la Goldman Sachs, principalul său asigurător, au prezis o creștere de 100 de ori a veniturilor din domeniul inteligenței artificiale, la 322 de miliarde de dolari, până în 2030.

Fondurile suverane din Golf, inclusiv Fondul Public de Investiții al Arabiei Saudite, și fondurile de stat din Qatar și Kuweit urmau să preia acțiuni în valoare de peste 1 miliard de dolari, plasându-le aproape de vârful portofoliului de IPO-uri, au declarat sursele. BlackRock, cel mai mare administrator de active din lume, a solicitat acțiuni în valoare de peste 5 miliarde de dolari.

Mai mulți administratori de fonduri speculative au declarat că li s-a spus să se aștepte la mult mai puține acțiuni decât cele pe care le-au propus.

Furnizorii de indici au luat măsuri și pentru a sprijini acțiunile.

Nasdaq a aprobat reguli de „intrare rapidă” care vor permite SpaceX să intre în indicele Nasdaq 100, un indice urmărit pe scară largă, după 15 zile de tranzacționare. FTSE Russell a mers mai departe, adoptând o regulă de intrare rapidă de cinci zile de tranzacționare pentru a-l include aproape imediat pe producătorul de rachete în indicele Russell 1000 și 3000.