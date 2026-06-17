SpaceX depășește Amazon și devine a cincea cea mai valoroasă companie din lume

Elon Musk, la o conferință de la centrul expozițional Porte de Versailles din Paris, Franța, 16 iunie 2023. Credit line: Jameis Delaynee / Alamy / Profimedia

Grupul lui Elon Musk anunță, de asemenea, un acord de 60 de miliarde de dolari pentru aplicația de codare cu inteligență artificială Cursor.

SpaceX a depășit Amazon și a devenit a cincea cea mai valoroasă companie din lume, în contextul unei creșteri fulgerătoare după oferta publică inițială record.

Acțiunile SpaceX au crescut cu până la 17% marți, a treia zi de tranzacționare după debutul de vineri, înainte de a încheia ziua cu o creștere de 4,8%. Tranzacțiile cu acțiuni au făcut un rulaj de peste 66 de miliarde de dolari, scrie FT.

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Evaluarea SpaceX a crescut marți până la 2,97 trilioane de dolari, eclipsând valoarea de piață a Amazon și Microsoft de 2,64 trilioane de dolari, respectiv 2,93 trilioane de dolari. Valoarea de piață a SpaceX a coborât apoi la 2,65 trilioane de dolari până la sfârșitul sesiunii de tranzacționare.

Musk și fondatorul Amazon, Jeff Bezos, care deține și compania de rachete Blue Origin, au devenit rivali într-o nouă cursă spațială, în timp ce concurează pentru titlul de cea mai bogată persoană din lume.

Însă diferența mică dintre prețurile celor două companii ascunde o prăpastie între activitățile lor de bază. Veniturile Amazon au crescut la 717 miliarde de dolari anul trecut, cu un profit net de 78 de miliarde de dolari, în timp ce vânzările SpaceX au fost de 19 miliarde de dolari, cu o pierdere netă de 5 miliarde de dolari.

Veniturile Microsoft pentru anul încheiat în iunie 2025 au fost de 281,7 miliarde de dolari, cu un profit net de 101,8 miliarde de dolari.

Cea mai recentă creștere a venit în contextul în care SpaceX a anunțat o tranzacție de 60 de miliarde de dolari pentru a cumpăra producătorul aplicației de codare cu inteligență artificială Cursor.

Ca semn al creșterii cererii investitorilor, SpaceX a exercitat luni o opțiune de a vinde mai multe acțiuni, majorându-și veniturile de la 75 de miliarde de dolari la 85,7 miliarde de dolari.

IPO-ul SpaceX l-a transformat pe Musk , care deține puțin peste 40% din compania care generează pierderi și are o participație mare la Tesla, în primul trilionar din lume.

Opțiunile pe SpaceX, instrumente derivate care permit traderilor să plaseze pariuri cu efect de levier ridicat pe prețurile acțiunilor, au început să se tranzacționeze marți, contribuind la volatilitatea acțiunilor. Datele Bloomberg au arătat că aproximativ 540.000 de contracte SpaceX și-au schimbat proprietarii în prima oră a sesiunii.

„Nu cred că este surprinzător faptul că opțiunile sunt foarte active, având în vedere cât de multă agitație există în jurul acțiunii și cât de volatilă a fost [de vineri]”, a declarat Christopher Jacobson, analist pe instrumente derivate la Susquehanna. Opțiunile de cumpărare optimiste (bullish call) s-au dovedit până acum mai populare decât opțiunile de vânzare pesimiste, a adăugat el.

Regimul de guvernanță corporativă al SpaceX îi oferă lui Musk controlul complet asupra unei companii ale cărei ambiții includ fondarea unei colonii de 1 milion de oameni pe Marte și demararea unui proiect de a construi o rețea de centre de date orbitale cu inteligență artificială.