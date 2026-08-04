Spania dă asigurări că „spațiul Schengen nu a fost compromis în niciun fel” de criza din Ceuta. Câți migranți au revenit în Maroc din cei 72.000

Ministrul spaniol al afacerilor interne, Fernando Grande-Marlaska, susține că valul de migranți care au pătruns săptămâna trecută în exclava spaniolă de pe coasta marocană Ceuta nu a compromis în niciun fel spațiul de liberă circulație Schengen, potrivit AFP și The Guardian.

„Este clar că spațiul Schengen nu a fost compromis în niciun fel în această criză”, a declarat Fernando Grande-Marlaska, marți, după discuțiile cu purtate cu omologii săi pe fondul criticilor pe care le-a primit Spania din partea partenerilor săi pentru modul în care a protejat frontierele externe ale Uniunii Europene.

Ceuta, oraș situat pe coasta nordică a Marocului, este separat de Spania continentală prin Strâmtoarea Gibraltar și este de multă vreme un punct fierbinte pentru migranții care încearcă să ajungă în Europa, explica BBC la începutul crizei.

Orașul spaniol are un statut special în baza regulilor Schengen, iar pentru toate intrările și ieșirile către și dinspre Spania continentală sau UE sunt necesare în continuare controale complete la frontieră și verificări ale documentelor.

70.000 din cei 72.000 de migranți s-au întors în Maroc, susține Madridul

În cadrul unor declarații de presă după reuniunea miniștrilor de interne din UE, Fernando Grande-Marlaska a spus că toate țările au fost „constructive” și că au recunoscut că Spania a răspuns imediat crizei.

El susține că 70.000 din numărul estimat de 72.000 de migranți care trecuseră ilegal frontiera spaniolă la Ceuta s-au întors deja în Maroc.

Spania „este în procesul de a rezolva” statutul migranților care încă nu au revenit în Maroc, iar cei care nu au dreptul de a rămâne în regatul iberic se vor întoarce în țara africană, a adăugat oficialul.

Ministrul spaniol al afacerilor interne le-a spus omologilor săi din UE că până în prezent au fost recuperate 75 de trupuri neînsuflețite, dar a precizat că bilanțul este unul „preliminar”.

După întâlnirea de azi, omologul său de la Paris, Laurent Nuñez, a declarat la televizunea franceză că miniștrii europeni sunt îngrijorați de încercările de dezinformare pe tema crizei și de „ingerința” altor state în tentativa de a „semăna diviziune” între țările UE.

El a mai spus că Franța rămâne dispusă să ajute Spania în orice mod posibil. În acest context, Nuñez a menționat decizia Parisului de a consolida controalele la frontiera cu Spania pentru a împiedica „mișcări secundare”, inclusiv către Regatul Unit.