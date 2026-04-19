Spania va cere oficial ruperea acordului de asociere dintre UE și Israel

Șeful guvernului de la Madrid a anunțat, duminică, că Spania va solicita Uniunii Europene să pună capăt acordului său de asociere cu Israel, țară pe care o acuză de încălcarea dreptului internațional, potrivit AFP și Politico.

Vorbind în cadrul unui eveniment politic din Andaluzia, premierul Pedro Sanchez a anunțat că, „marți, guvernul Spaniei va prezenta UE o propunere ca Uniunea Europeană să rupă acordul său de asociere cu Israel”, care este în vigoare din iunie 2000.

Liderul spaniol, care și-a întețit criticile la adresa Israelului în ultimul an, acuză țara că „încalcă dreptul internațional” și, prin urmare, „nu poate fi partener al Uniunii Europene”.

„E atât de simplu”, a adăugat Sanchez, citat de The Times of Israel.

Scrisoare către Kaja Kallas

Miniștrii de externe din Spania, Irlanda și Slovenia i-au trimis sâmbătă o scrisoare șefei diplomației UE, Kaja Kallas, în care acuză Israelul de încălcarea acordului de asociere. Aceștia spun că încuviințarea pedepsei cu moartea de către parlamentul israelian și acțiunile ale coloniștilor israelieni din Cisiordania reprezintă încălcări ale drepturilor fundamentale ale omului.

Propunerea formală a Madridului de a pune capăt acordului de asociere are, însă, șanse mici de reușită în prezent, întrucât ar avea nevoie de aprobarea unanimă a celor 27 de state membre, scrie Politico. Potrivit publicației, o astfel de inițiativă se va lovi probabil de opoziția unui grup de state condus de Germania, care au votat constant împotriva unor măsuri mai dure.

În septembrie, o propunere a Comisiei Europene de a-i sancționa pe unii miniștri israelieni și de a suspenda secțiunile legate de comerț ale acordului de asociere nu a reușit să obțină o majoritate în Consiliul UE.