Spargeri misterioase în casele parlamentarilor finlandezi. „N-au luat nimic”

Autoritățile de la Helsinki sunt în alertă după o serie de intruziuni misterioase în casele mai multor deputați.

Autorii spargerilor au intrat în locuințe și nu au furat nimic și nici nu au provocat vreo pagubă, au anunțat, joi, autoritățile finlandeze, care au declanșat o anchetă în acest caz, potrivit The New York Times.

Președintele Parlamentului, Jussi Halla-aho, a declarat că numărul de cazuri misterioase în care autorii par să nu fi sustras nimic este unul „considerabil”. El a precizat însă că există „anumite semne generale care se repetă” în locuințele parlamentarilor, iar acestea ar fi putut fi lăsate intenționat.

Halla-aho a afirmat că oferirea de detalii cu privire la natura acestor „semne” ar putea afecta ancheta. „Numirea acestor semne ar putea încuraja acțiuni de imitare și/sau ar putea influența negativ viitoarele declarații ale martorilor”, a spus el.

La rândul său, prim-ministrul Petteri Orpo le-a declarat reporterilor că este „foarte posibil” ca în spatele acestor presupuse spargeri să se afle un actor străin, a relatat postul național de televiziune finlandez Yle.

Fără a arăta cu degetul direct spre Rusia, Orpo a menționat că în Finlanda vor avea loc alegeri în primăvară și că „vedem în mai multe țări europene că Rusia a încercat să influențeze alegerile”. Biroul său a refuzat să ofere detalii suplimentare.

Un război ascuns în perioada alegerilor

În ultimele săptămâni, guvernele europene au vorbit deschis și cu caracter de urgență despre un război ascuns purtat de Rusia, scrie NYT. Acestea au avertizat că Kremlinul folosește atacuri hibride pentru a semăna frică și panică în țările care susțin Kievul, în timp ce Ucraina se apără împotriva invaziei pe scară largă lansate de Rusia în 2022.

Finlanda, care a aderat la NATO în 2023 și are o frontieră comună cu Rusia de 1.340 de kilometri, a fost un susținător fervent al Ucrainei. Pe fondul tensiunilor cu vecinul de la răsărit, Finlanda și-a consolidat apărarea. În ultimele luni, drone au pătruns în repetate rânduri pe teritoriul finlandez, precum și în alte țări care se învecinează cu Rusia sau Ucraina.

Finlandezii vor vota la alegerile parlamentare din aprilie. Primele sondaje arată că opinia publică este împărțită între trei mari formațiuni: Partidul Coaliției Naționale (centru-dreapta), social-democrații (centru-stânga) și Partidul Finlandezilor (naționalist).

Campania electorală va fi dominată de problemele economice interne și de rata ridicată a șomajului. Însă finlandezii tind să fie mereu cu ochii pe Rusia, care a încercat în mod regulat să se amestece în alegerile țărilor vecine și ale Statelor Unite, mai scrie publicația americană. Anul trecut, un grup de hacktiviști pro-ruși a blocat site-ul unui important partid finlandez în timpul scrutinului local.

Înaltii oficiali finlandezi au declarat că vor trata cu maximă seriozitate orice amenințare la adresa țării lor. „Un atac asupra unui membru al Parlamentului este un atac asupra democrației”, a declarat președintele Alexander Stubb în fața jurnaliștilor, conform Yle. „Acest lucru nu ar trebui permis sau acceptat sub nicio formă.”