FC Voluntari a marcat de trei ori în mai puțin de 10 minute cu FC Botoșani și a reușit să plece cu un punct din Moldova, în prima etapă a returului sezonului regulat.

După ce Mailat (min. 4), Dumiter (min. 28) și Mitrov (min. 53) au marcat pentru gazde, Merloi (min. 65), Chică-Roșă (min. 71) și N. Rodrigues (min. 74) au înscris pentru oaspeți.

„Nu ai voie să iei trei goluri în 10 minute, nu ai voie!”

Cei doi antrenori au comentat partida cu evoluție neașteptată de la Botoșani.

„Până acum, chiar dacă jocul era bun, nu reuşeam să luăm puncte. Poate fi un punct de plecare pentru această a doua parte a sezonului. Consider că echipa are potenţial. Puteam să arătăm bine şi să fim eficienţi. Mă bucur pentru jucători.

Nu pot să spun ce a fost în vestiar la pauză, dar mă bucur că am avut reacţie, că am marcat trei goluri. Cred că au mai fost câteva situaţii în care am fi putut marca. Mi-a plăcut că am crezut. Da, am crezut. Cunosc ce jucători antrenez. Doar faptul că nu reuşeam să aducem puncte ne-a dus către o neîncredere”, a spus antrenorul ilfovenilor, Florin Pîrvu.

„Mi-e greu să descriu în cuvinte ce simt. În 10 minute să se schimbe total jocul… N-am mai pățit. Am mai pățit o dată, la Clinceni, în play-off, unde aveam 3-1 și s-a terminat 3-4. Dar să ai o cădere inexplicabilă, mi-e greu să-mi găsesc cuvintele.

Din păcate, după ieșirea forțată a lui Hervin, pentru că nu s-a antrenat trei săptămâni și nu a mai putut duce nivelul jocului, echipa nu a mai ținut de minge la mijloc. Am dat posibilitatea ca printr-o execuție și goluri cu minge respinsă în al meu…

Deci, e incredibil! Vă dau cuvântul meu că și la antrenament, dacă avem 3-0, mi-e greu să fac cealaltă echipă să egaleze. Din păcate, am avut niște jucători care după schimbări nu au venit cu… E inexplicabil, vă dau cuvântul meu de onoare.

Nu îmi vine să cred cum am luat trei goluri în 10 minute și să se schimbe așa un joc pe care l-ai controlat până în minutul 60. Să n-ai un lider în teren… N-aș vrea să vorbesc prea multe, sunt prea supărat și n-aș vrea să zic nimic acum.

Poți să ai 3-0 și cu Brazilia, cu Argentina! Ai 3-0 în minutul 65, cât era. Nu ai voie să iei trei goluri în 10 minute, nu ai voie! Echipă de Liga 1, acasă la tine. N-aș vrea să nominalizez, că n-am de ce acum. Asta este.

Am vorbit puțin cu jucătorii. Dacă aș intra acum în vestiar și aș vorbi, mi-e că spun lucruri care nu-și au momentul. Poate momentul este, dar nu e cazul. De asta mai bine mă abțin, mai las să treacă timpul și după o să mă duc la ei”, a declarat tehnicianul moldovenilor, Marius Croitoru.