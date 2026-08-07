Spectacolele de pe Riviera Mangalia au atras peste 60.000 de participanți în primele săptămâni ale sezonului

Aproximativ 60.000 de turiști au participat, de la începutul acestui sezon estival, la concertele, spectacolele și evenimentele organizate în cadrul proiectului „Riviera din Inima Mea”, desfășurat în stațiunile din sudul litoralului românesc.

Stațiunile Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn și stațiunea balneoclimaterică Mangalia sunt acum reunite sub umbrela de soare a Rivierei Mangalia, pentru o experiență de neuitat la Marea Neagră.

Principalul punct de atracție al programului este Neptun Arena, noul spațiu dedicat spectacolelor și festivalurilor, care găzduiește pe tot parcursul verii concerte live, spectacole pentru copii, festivaluri gastronomice și evenimente pentru întreaga familie.

Pe scena Neptun Arena au urcat deja artiști precum Daniel Iordăchioae, Pepe, Andrei Bănuță, Florian Rus, Bibi, Vescan, Antonio Pican, Codruța Filip, Mihai Trăistariu, Diana Bișinicu, Constantin Enceanu, Johny Romano și formația Azur, iar programul continuă în perioada următoare cu noi recitaluri susținute de Andreea Bănică, Jo, Compact, Marius Mihalache Band, Amna, Andrei Ursu, F. Charm, Emilia Ghinescu, Nicu Paleru și alți artiști invitați.

Potrivit estimărilor Organizației de Management al Destinației (OMD) Mangalia, participarea numeroasă la evenimente arată interesul turiștilor pentru activitățile de divertisment organizate pe litoral și contribuie la diversificarea experienței de vacanță oferite pe Riviera Mangalia.

„Această destinație își propune să devină principala alegere pentru turiștii români, iar în următorii ani și pentru turiștii străini”, a declarat Dumitru Filip, manager de destinație în cadrul Organizației de Management a Destinației Mangalia.

Pe lângă programul artistic, Riviera Mangalia oferă turiștilor o gamă variată de atracții și activități, de la parcuri tematice și teatre de vară până la restaurante, centre SPA, obiective culturale și istorice, activități nautice în Portul Turistic unde turiștii se pot bucura de plimbările cu vaporașul, de Farul Genovez potejat de piscuțele comunitare, dar și alte facilități de agrement dedicate tuturor categoriilor de vârstă.

„Împreună cu operatorii din turism și cu patronatele membre ale OMD, ne dorim să îmbunătățim experiența pe care o au turiștii care aleg sudul litoralului românesc. Anul acesta facem un prim pas cu multe concerte și festivaluri, iar de la anul cele trei stațiuni Venus, Jupiter și Cap Aurora intră într-un program de reabilitare”, a precizat Paul Foleanu, viceprimar cu atribuții de primar al municipiului Mangalia.

În perioada următoare, calendarul estival va continua cu noi concerte, spectacole și festivaluri organizate în cadrul campaniei „Riviera din Inima Mea”, pentru turiștii din țară și străinătate.

Până pe 8 august 2026, Neptun Arena Fest revine în parcarea Hotelului Neptun cu tema Festivalul de Arte & Meșteșuguri. În plus, concertele îi bucură pe turiștii de toate vârstele. Compact (7 august) și Johny Romano (8 august), alături de Daniel Iordăchioaie, Mihai Trăistariu, Anastasia, Diana Damian, Trupa Rebel și ritmurile orientale ale lui Nassar și Sari vor face deliciul celor prezenți.

Serile încep la 19:30 cu MiniDisco, continuă cu animație pentru copii și părinți semnată Golden Party și Caravana Anima și se încheie cu discotecă în familie, pentru o petrecere unde briza mării și muzica bună sunt ingredientele perfecte pentru o vacanță pe „Riviera din Inima Mea”.

Articol susținut de OMD Riviera Mangalia