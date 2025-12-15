Spitalul de Copii din Iași, unde rețeaua de apă a fost contaminată cu Piocianic, ar putea relua internările săptămâna viitoare. Manager: „Nu s-a conturat cauza contaminării apei”

Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi ar putea relua internările săptămâna viitoare, dacă „totul decurge bine” după operaţiunea de dezinfecţie a reţelei de apă din spital, a declarat Gheorghe Diaconu, managerul interimar al unității medicale, citat de News.ro.

La finalul săptămânii trecute, în mai multe probe de apă din rețeaua de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” a fost identificată bacteria Pseudomonas aeruginosa (Piocianic).

Managerul spitalului, Gheorghe Diaconu, spune că nu se cunoaşte deocamdată cauza clară a contaminării apei din spital, el precizând că în luna decembrie nu a decedat nici un pacient în această unitate medicală.

„Nu s-a înregistrat niciun deces în luna decembrie. Avem apă suficientă şi numărul necesar de recipiente. Am consumat 6.700 litri de apă plată dintr-un total de 17.500 litri de apă. Am primit 14.000 de litri de apă în cisterne pentru efectuarea curăţeniei, am consumat circa 4.000 de litri. Încă nu s-au prelevat probe de la DSP după operaţiunea noastră de dezinfecţie efectuată în noaptea de sâmbătă spre duminică. Trebuie întâi să se liniştească apa ca să putem lua probe pentru ca analizele să fie relevante. Suntem un spital responsabil, siguranţa pacienţilor este pe primul loc”, a declarat directorul interimar al spitalului.

Potrivit acestuia, nu s-a conturat deocamdată cauza contaminării apei din reţeaua spitalului şi până acum „există doar speculaţii”: „Nu s-a conturat o cauză, sunt opinii, sunt speculaţii, dar nu s-a fundamentat nimic până acum. Ipoteze sunt multe, dar eu nu le încurajez.”

Gheorghe Diaconu a precizat că operaţiunea de dezinfecţie e reţelei de apă s-a făcut de către „o firmă recunoscută pentru serviciile de calitate”: „Mâine aşteptăm DSP să facă prelevare de probe, durează minim două zile, probabil pe joi sau vineri vom avea mai multe informaţii. Dacă totul merge bine, săptămâna viitoare ar trebui să fim capabili să reluăm internările.”

Spitalul preia în acest moment doar cazurile de urgenţă, iar ceilalţi pacienţi sunt transferaţi la alte unităţi medicale din Iaşi sau din alte judeţe: „Este o situaţie inedită cu care nu ne-am mai confruntat până acum, pentru că noi primeam pacienţi din alte zone şi nu invers. Unii părinţi înţeleg situaţia, alţii sunt nemulţumiţi. Am încredere maximă în echipa de aici, este o situaţie dificilă pe care o vom rezolva. Asiguram tot protocolul necesar pentru a ne asigura că totul este bine.”