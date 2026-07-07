Sprijin pentru Kylian Mbappe după insultele senatoarei paraguayene: „Declaraţii rasiste şi dezumanizante” / Celeste Amarilla l-a luat acum la țintă pe Macron

ONU şi-a exprimat sprijinul faţă de căpitanul echipei Franţei, Kylian Mbappe, condamnând declaraţiile „rasiste” şi „josnice” ale unei senatoare paraguayene care l-au vizat pe starul naționalei franceze după meciul din optimile de finală împotriva selecţiei sud-americane din cadrul Cupei Mondiale, informează AFP, conform News.ro.

„Declaraţiile rasiste şi dezumanizante adresate fotbalistului francez Kylian Mbappé de către senatoarea paraguayană Celeste Amarilla sunt josnice. Incidentele rasiste semnalate în timpul Cupei Mondiale reflectă un fenomen mai amplu care afectează fotbalul şi sportul în general», a deplâns într-un comunicat purtătorul de cuvânt al Înaltului Comisariat, Thameen Al-Kheetan.

Emmanuel Macron şi-a exprimat, de asemenea, sprijinul faţă de Kylian Mbappe în urma declaraţiilor rasiste ale senatoarei paraguayene.

Căpitanul echipei „Les Bleus” îi răspunsese direct cu câteva ore mai devreme. „Doamnă Celeste Amarilla, sunteţi o femeie demnă de dispreţ şi nedemnă de funcţia pe care o deţineţi”, scrisese, printre altele, Kylian Mbappé pe reţelele sale sociale.

Atât guvernul din Paraguay, cât şi FIFA au condamnat luni aceste declaraţii rasiste la adresa căpitanului echipei naţionale a Franţei.

Derapaj senatoarei din Paraguay la adresa lui Mbappe

După fluierul de final al partidei, Mbappe a refuzat să dea mâna cu Orlando Gill, portarul Paraguayului, iar senatoarea Celeste Amarilla a făcut mai multe remarci rasiste care l-au avut ca țintă pe starul naționalei Franței.

„Bruta asta nici măcar nu a învățat să scrie. În loc de lapte matern, a crescut sugând nuci de cocos, iar cele mai educate creaturi pe care le-a auzit vreodată au fost cimpanzeii. Ar fi trebuit să-i arăți degetul mijlociu, Orlando Gill. Eu o fac în Senat și nu se întâmplă nimic. Un camerunez colonizat, care se dă dur, francez, plin de resentimente, parvenit, arogant și urât”, a scris Celeste Amarilla pe platforma X, potrivit Golazo.ro.

Celeste Amarilla l-a luat la țintă pe Macron. Într-o nouă declaraţie deosebit de virulentă, Celeste Amarilla i-a vizat direct pe mai mulţi lideri politici şi sportivi, printre care Alejandro Domínguez (preşedintele CONMEBOL) şi Robert Harrison (preşedintele federaţiei paraguayene), în cadrul unei conferinţe de presă organizate marţi dimineaţă la Senatul paraguayan din Asunción.

„Santi Peña a căzut în capcană, pentru că persoana care l-a sunat pe Macron, ca Macron să-l sune pe Peña şi să-mi spună să tac, este Infantino. Aici, nu Macron contează. Macron nu este decât un secretar în plus în slujba FIFA. Şi credeţi că Alejandro Domínguez l-a sunat pe Infantino pentru a-l îndemna să acţioneze astfel? De ce l-ar fi sunat Alejandro Domínguez? Cine a luat apărarea paraguayenilor? Nimeni”, a declarat senatoarea, conform News.ro.