SRI spune că a prevenit o operațiune de sabotaj a unui cetățean rus în România: „Era instruit de un intermediar”

Serviciul Român de Informații a anunțat că, în cooperare cu alte instituții din România și parteneri internaționali „a prevenit comiterea unei acțiuni de sabotaj pe teritoriul național, cu implicarea unui cetățean rus stabilit în România.”

Potrivit SRI, acțiunea a fost desfășurată în cooperare cu DIICOT, MAI-Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, MApN-Direcția Generală de Informații a Apărării și servicii partenere externe.

În comunicatul serviciului se afirmă că cetățeanul rus a spionat obiective militare românești și NATO, diferite instituții de apărare și siguranță și elemente de infrastructură esențială.

De asemenea, acesta ar fi avut în vizor inclusiv aeronave de transport ucrainene Antonov, precum cele vizate de un atac eșuat luna trecută pe aeroportul din Leipzig, pentru care Germania a învinovățit direct Rusia.

Ce a spus Serviciul Român de Informații:

„Începând din februarie 2026, cetățeanul rus s-a aflat în monitorizarea SRI, făcând obiectul unei investigații ample privind tentative de acte de diversiune, materializate prin documentarea foto-video a unor centre de comunicații și baze militare naționale utilizate de aliații NATO, a unor sedii ale instituțiilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, precum și a unor infrastructuri critice.”

Datele obținute indică un tipar acțional similar celui folosit pe teritoriul statelor europene de rețele de sabotori coordonate de entități din Federația Rusă, inclusiv în cazurile dejucate în România în 2024 și 2025: cetățeanul rus era instruit de un intermediar să realizeze materiale foto-video cu obiective de interes strategic militar, inclusiv aeronave cargo ucrainene ANTONOV pe durata prezenței pe teritoriul național. De asemenea, investigația a relevat că Federația Rusă continuă să folosească persoane din categorii vulnerabile pentru derularea de astfel de activități ilegale.

Acțiunile specifice întreprinse de SRI, precum și măsurile dispuse cu autoritățile române și partenerii externi au condus la prevenirea unei acțiuni de sabotaj pe teritoriul național.”