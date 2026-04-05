LIVE Starea lui Mircea Lucescu s-a agravat. Fiul a venit de urgență din Grecia + ultimele noutăți de la spital

Fostul selecționer al Naționalei, care vineri a suferit un infarct, a fost mutat la Terapie Intensivă, au anunțat duminică reprezentanții Spitalului Universitar, citați de Golazo.

„Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de gardă din secția de cardiologie.

Duminică, în cursul nopții, aritmiile au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutățit, necesitând transferul in secția de Anestezie și Terapie Intensivă.

În prezent, nu sunt elemente noi de evoluție. Vom reveni public daca situația va impune acest lucru.

Facem apel la respectul tuturor pentru intimitatea si demnitatea oricărui pacient internat in SUUB”, a transmis Spitalul Universitar duminică dimineață, într-un comunicat de presă.

În urmă cu o săptămână, Mircea Lucescu a fost transportat și internat la Spitalul Universitar, după ce a suferit o tahicardie ventriculară la antrenamentele dinaintea partidei cu Slovacia (0-2), de marți. El trebuia să fie externat vineri, când a suferit însă un infarct miocardic acut.

