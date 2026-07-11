Start perfect de weekend la mare. Ce temperatură are apa mării
Salvamarii din Eforie Nord au venit sâmbătă cu vești excelente pentru turiști, anunțând condiții absolut perfecte pentru o zi de plajă: termometrele vor indica 28 de grade Celsius în aer, iar apa mării va fi caldă, având deja 24-25 de grade Celsius.
„Eforie vă spune «Bună dimineața!» Salvamarii și soarele sunt deja la datorie… O zi numai bună de plajă!”, au transmis aceștia într-o postare pe pagina lor de Facebook.
Pentru ca distracția să nu fie perturbată, salvamarii le-au reamintit turiștilor câteva reguli înainte de a intra în apa caldă a mării:
- înotați doar în zonele supravegheate de salvamar;
- nu îi scăpați nicio secundă din ochi pe cei mici;
- protejați-vă de soare și nu uitați să vă hidratați.