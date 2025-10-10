StartupCafe.ro: Business CheckIn. Cristina a deschis o grădiniță unde copiii se pregătesc (și) pentru viața de viitori antreprenori

După o carieră în consultanță de management și resurse umane, Cristina Sușchevici (foto) a fondat, în 2014, grădinița „Montessori Kids at Work”, din dorința de a contribui la schimbarea viitorului prin educație. Prin acest proiect, copiii învață să gândească liber, să aibă inițiativă și să descopere lumea cu respect și curiozitate, într-un mediu care le cultivă independența, gândirea critică și legătura cu natura.

După 11 ani de activitate în București, grădinița s-a extins cu un al doilea sediu în comuna 1 Decembrie, adaptându-se nevoilor unei comunități diferite. După această etapă de creștere, Cristina a apelat la finanțare prin BT Mic, iar colaborarea s-a dovedit rapidă și facilă.

