StartupCafe.ro: Business CheckIn. Cum și-a transformat Alexandru din Craiova pasiunea pentru mașini în afacere

StartupCafe.ro: Business CheckIn. Cum și-a transformat Alexandru din Craiova pasiunea pentru mașini în afacere
Sursă: Alexandru Iovan, fondator Car Station

Alexandru Marius Iovan (foto) are 41 de ani, este din Craiova și a pornit propria afacere în domeniul cosmeticii auto. Totul a început în 2023, când administra o spălătorie auto self-service și clienții îl întrebau adesea dacă le poate vinde lavete, odorizante sau alte produse pentru întreținerea mașinii. A făcut, mai întâi, un test: a vândut câteva produse, cererea a crescut rapid, iar apoi a decis să transforme această oportunitate într-un business mai mare. 

Astăzi, conduce un magazin fizic și online, car-station.ro, de unde profesioniștii din domeniu și pasionații auto își cumpără produsele necesare pentru detailing.

