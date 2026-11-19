După mai multe încercări de business în comerțul online care nu au avut succes, Raul Peia (foto) nu a renunțat la planurile sale antreprenoriale și a pus, în 2021, bazele Gadgetry, un magazin online de gadgeturi pentru casă și auto. A pornit afacerea în garajul casei sale, în paralel cu jobul pe care îl avea la acel moment, iar convingerea că „în viața asta, dacă îți dorești ceva cu adevărat, nu ai cum să nu reușești” a dat roade. Astăzi, Gadgetry are o echipă formată din trei angajați și doi colaboratori care se ocupă de dezvoltarea brandului și de extinderea gamei de produse.

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Articol susținut de BT Stup