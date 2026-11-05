StartupCafe.ro: Business CheckIn. De la ofițer la antreprenor. Povestea unei afaceri „doi în unu” construită la Iași

A lăsat uniforma militară pentru haina de antreprenor. Lucian Ionel a renunțat la cariera de ofițer după patru ani de activitate și a decis să înceapă de la zero într-un domeniu complet nou. Împreună cu partenera sa, Isabela Rădeanu, cadru didactic, a pus bazele Two Space la Iași, un concept care a pornit de la două dorințe diferite, reunite sub același umbrelă: o cafenea de specialitate și o agenție de marketing. „Nu cred că cei din jur nu își doreau să mă încurajeze în această direcție, ci, mai degrabă, probabil li se părea că este un lucru destul de greu de realizat”, spune antreprenorul despre începuturile sale în business, într-un interviu acordat StartupCafe.ro.

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Articol susținut de BT Stup