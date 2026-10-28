StartupCafe.ro: Business CheckIn. De la visul italian la înghețata cu flori de tei. Cum au construit Mihai și Raluca o afacere cu peste 70 de rețete, la Iași

Au descoperit gelato în Italia, iar ideea de a avea propria gelaterie i-a însoțit ani la rând, până când, în 2025, Raluca și Mihai Petrilă (foto) au deschis Cosi Buono, la Iași. El este inginer în industria alimentară, ea este arhitect, iar împreună au construit o afacere în jurul unui produs pe care au vrut să-l facă în felul lor: înghețată artizanală, preparată de la zero, cu ingrediente naturale și rețete care se schimbă constant. În laboratorul propriu, Mihai experimentează cu arome precum florile de tei, susanul negru sau orezul cu lapte, în timp ce Raluca își împarte timpul între arhitectură și gelaterie, unde se ocupă de felul în care Cosi Buono ajunge la oameni.

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Articol susținut de BT Stup