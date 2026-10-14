StartupCafe.ro: Business CheckIn. Doi antreprenori micelnici fac în atelierul lor cești personalizate pentru HoReCa și alte firme

Pentru Paul și Ștefana Petrean (foto), doi soți din Cluj-Napoca, pandemia a fost o perioadă bună în care să exerseze și să învețe tainele porțelanului. Așa a prins contur atelierul Micelnic (iscusit), unde realizează cești și alte obiecte din porțelan personalizate pentru firme HoReCa și alte companii care vor să ofere cadouri speciale sau să-și facă brandul mai vizibil. Între timp, afacerea a crescut, iar astăzi Micelnic înseamnă, în total, o echipă de șase oameni, o capacitate de producție de până la 2.500 de cești pe lună și planuri de extindere pe piețele externe.

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Articol susținut de BT Stup