StartupCafe.ro: Business CheckIn. O parte din Veneția, la Constanța. După 20 de ani petrecuți în Italia, s-a întors în România și a început o afacere împreună cu familia

După aproape 20 de ani de experiență într-o multinațională, Valentin Ciobanu (foto) a ales să facă o schimbare și să pornească, alături de soția sa, un business de familie. Totul a început în perioada pandemiei, cu câteva bijuterii handmade și o pagină de Facebook, iar apoi povestea Edis Silver a crescut de la online la primul magazin fizic din Lugoj și, mai recent, la cel din Timișoara. Astăzi, afacerea înseamnă o echipă în creștere, o gamă variată de bijuterii și planuri de extindere.

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Articol susținut de BT Stup